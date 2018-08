Giuseppe Conte alla ricerca di Giuseppe Conte

Giuseppe Conte posta un video messaggio su Facebook per dire cosa? : Per la prima volta da quando è premier Giuseppe Conte posterà oggi su Facebook un suo video messaggio. Non è un amante dei social network, il presidente del Consiglio, che oggi ha però scelto Facebook per dire la sua sul momento politico del Paese, sui primi provvedimenti del suo governo (Milleproroghe e Decreto Dignità), chissà se toccherà anche le questioni internazionali più calde, ...

Marcello Veneziani : 'La rivincita di Giuseppe Conte - il premier che non c'era' : Figurante? Sì ma Giuseppe Conte 'fa la sua figura'. 'Finora nel suo giro del mondo in settanta giorni non ha mai sbagliato un gesto, una frase, una dichiarazione. L'unica gaffe appartiene alla sua vita anteriore, quando scriveva curriculum per gonfiarsi un po''. Marcello ...

Giuseppe Conte : "La manovra sarà seria - rigorosa e coraggiosa" : Il governo italiano sta per andare in vacanza e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ritenuto opportuno fare una conferenza stampa a Palazzo Chigi per fare un primo bilancio di questi tre mesi di governo e discutere del futuro e dei lavori che riprenderanno non appena si tornerà dalla pausa estiva.Tanti i temi affrontati da Giuseppe Conte nel giorno del suo 54esimo compleanno, a cominciare dall'affiatamento che ci sarebbe all'interno ...

Giuseppe Conte si schiera con Salvini : 'Marcello Foa profilo assolutamente adeguato a presidenza Rai' : E' uno scatto verso la componente leghista del suo governo, quello del presidente del Consiglio Giuseppe Conte . Il quale nell'ultima conferenza stampa prima della pausa estiva della politica, spiega che ' Marcello Foa ha un profilo di tutto rispetto, assolutamente adeguato alla presidenza della Rai'. Finora Matteo Salvini è stato l'unico a difendere a spada tratta il suo ...

Che bandiera c'è dietro il premier Giuseppe Conte? Lo avete chiesto a Google e rispondiamo noi : Durante la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte ha suscitato molta curiosità una delle bandiere esposte dietro la poltrona del presidente del Consiglio. Oltre al tricolore e alla bandiera dell'...

Giuseppe Conte : "La manovra sarà seria - rigorosa e coraggiosa" - VIDEO : Il governo italiano sta per andare in vacanza e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ritenuto opportuno fare una conferenza stampa a Palazzo Chigi per fare un primo bilancio di questi tre mesi di governo e discutere del futuro e dei lavori che riprenderanno non appena si tornerà dalla pausa estiva.Tanti i temi affrontati da Giuseppe Conte nel giorno del suo 54esimo compleanno, a cominciare dall'affiatamento che ci sarebbe all'interno ...

Bruno Vespa - la pesantissima indiscrezione su Giovanni Tria : 'Lui - a Giuseppe Conte...' : Come sottolinea Italia Oggi , Vespa sembra 'fare il tifo' per il ministro dell'Economia. Il conduttore Rai, infatti, ha recentemente affermato: 'Tria, Costituzione alla mano, ritiene di rispondere ...

Buon compleanno Lucia Annunziata - Giuseppe Conte - Massimo Dapporto… : Buon compleanno Lucia Annunziata, Giuseppe Conte, Massimo Dapporto… …Enzo Carra, Dustin Hoffman, Enrico Lucherini, Donato Marra, Louis van Gaal, Nigel Mansell, Paola Boldrini, Roger Federer, Francesco Giorgino, Simone Annichiarico, Antonio Maggio, Alessandro Vinci, Salvatore Foti, Danilo Gallinari, Riccardo Truccolo… Oggi 8 agosto compiono gli anni: Roger Federer, tennista; Alfredo Diotalevi, ex calciatore; Carlo Manfredini, ...

Rai - il retroscena : Giuseppe Conte irritato con Matteo Salvini : Il premier Giuseppe Conte è in pressing su Matteo Salvini perché vuole convincerlo a mollare la presa si Marcello Foa. Per tutto il pomeriggio di lunedì 6 agosto era rimbalzata l'indiscrezione che ...

Incidente di Bologna - il premier Giuseppe Conte in visita dai feriti : Il premier Conte si è recato questa mattina all'ospedale di Cesena per far visita alle persone ricoverate, rimaste coinvolte nell'Incidente di ieri. In mattinata è atteso all'ospedale Maggiore di Bologna, dove si trovano altri ustionati.Continua a leggere

Giuseppe Conte alla Casa Bianca | Trump : "Bene la linea dura sui migranti" : ...

Giuseppe Conte alla Casa Bianca<br>Trump : "Bene la linea dura sui migranti" : ...

Razzismo - come Giuseppe Conte può mantenere quella promessa fatta in Senato : Una frase del primo discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte davanti al Senato per chiedere la fiducia lasciò sbigottiti per il solo fatto di essere stata pronunciata: “Non siamo e non saremo razzisti”, precisò a un certo punto il capo del governo. Sentire risuonare in Parlamento una “promessa” del genere nel 2018, a settant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione dell’articolo 3 e a ottanta ...

Giuseppe Conte alla Casa Bianca per incontrare Trump : Nel pomeriggio di ieri il Premier Giuseppe Conte ha annunciato la sua partenza per Washington con questo post:"Sto per partire per Washington assieme ai miei collaboratori e al mio staff. Domani incontrerò il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump per un confronto con lui su varie tematiche che riguardano i nostri paesi. Come potete immaginare sarà un appuntamento molto importante. Non mancherò di aggiornarvi tempestivamente sugli ...