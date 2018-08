Ginnastica | Europei 2018 | oggi la finale a squadre | Russia favorita per l’oro C’è anche

Ginnastica - Europei 2018 : tutti i qualificati alle Finali di Specialità juniores. Show totale dell’Italia : Oggi si sono disputate le qualificazioni juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica maschile che hanno assegnato anche il titolo a squadre e quello all-around (finiti al collo della Russia e del nostro Nicolò Mozzato). Di seguito tutte le qualificate alle Finali di Specialità che si disputeranno domenica mattina. CORPO LIBERO: ATLETA NAZIONE PUNTEGGIO Jamie Lewis Gran Bretagna 13.733 Andrin Frey Svizzera 13.666 Nicolò ...

Ginnastica - Europei 2018 : impresa pazzesca di Nicolò Mozzato - Campione d’Europa all-around! Italia di bronzo con la squadra : Nicolò Mozzato ha confezionato un’impresa davvero pazzesca all’SSE Hydro di Glasgow e si è laureato Campione d’Europa nel concorso generale tra gli juniores. Si tratta di un successo incredibile per questo ragazzo classe 2000 che ha sovvertito tutti i pronostici della vigilia e si è messo al collo la medaglia d’oro al termine di una giornata campale che risolleva la nostra artistica maschile. Il veneziano ha totalizzato ...

Ginnastica - Medagliere Europei 2018 : Italia in testa grazie alle juniores : Gli Europei 2018 di Ginnastica artistica si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per le donne) e dal 9 al 12 agosto (per gli uomini). La rassegna continentale è aperta a seniores e juniores con l’assegnazione complessiva di 11 titoli al femminile e 15 al maschile. Di seguito il Medagliere degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. CLICCA QUI PER IL Medagliere GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2018. Medagliere ...

Ginnastica - Europei 2018 : la formazione dell’Italia per la Finale a squadre - scelti i terzetti azzurri. Gli ordini di rotazione : L’Italia disputerà la Finale a squadre degli Europei 2018 di Ginnastica artistica maschile che si stanno svolgendo all’SSE Hydro di Glasgow. Gli azzurri si sono qualificati all’atto conclusivo con l’ottavo punteggio di merito, l’ultimo per poter partecipare all’evento che consacrerà gli Imperatori del Vecchio Continente. Sabato 11 agosto (dalle ore 14.00) la Russia partirà con tutti i favori del pronostico per ...

Ginnastica - Europei 2018 : l’Italia maschile cerca una lunga risalita - c’è la finale a squadre ma Marco Lodadio va out agli anelli : Non c’erano grandi aspettative attorno all’Italia maschile agli Europei 2018 di Ginnastica artistica che si stanno disputando all’SSE Hydro di Glasgow, impianto dove tre anni fa vedemmo sfumare le nostre chance di qualificazione alle Olimpiadi di Rio 2016 al termine di un Mondiale davvero deludente e che segna ancora adesso l’anno zero del nostro movimento. Non è facile rialzarsi da quella botta, siamo nel pieno di un ...

Ginnastica - Europei 2018 : tutti i qualificati alle Finali (squadra e specialità). Italia dentro col team - dominio Russia : Oggi all’SSE Hydro di Glasgow si sono disputate le qualificazioni degli Europei 2018 di Ginnastica artistica maschili che hanno definito le partecipanti alle varie Finali in programma nel weekend (squadre e specialità). CORPO LIBERO: ATLETA NAZIONE PUNTEGGIO Artem Dolgopyat Israele 14.666 Artur Dalaloyan Russia 14.600 Rayderley Zapata Spagna 14.533 Nikita Nagornyy Russia 14.466 Marcel Nguyen Germania 14.433 Dominick ...

Ginnastica - Europei 2018 : Italia in finale a squadre - Marco Lodadio non brilla agli anelli. Russia davanti a tutti : L’Italia si è qualificata alla finale a squadre degli Europei 2018 di Ginnastica artistica maschile, l’obiettivo annunciato della vigilia. Gli azzurri hanno concluso le qualificazioni all’ottavo posto (241.128) e dunque accedono all’atto conclusivo della rassegna continentale con l’ultimo piazzamento utile e dimostrando qualche timido passo in avanti dopo un biennio davvero molto difficile. Si tratta del minimo ...

Ginnastica - Europei 2018 : qualificazioni - l’Olanda balza in testa. Botti di Shatilov - Dolgopyat - israeliani e Zonderland : Proseguono le qualificazioni agli Europei 2018 di Ginnastica artistica maschile, il livello si è alzato nella seconda suddivisione ma soltanto alle 19.30 scenderanno in pedana le dodici big tra cui anche l’Italia. Per il momento una buona Olanda è balzata al comando con un complessivo 239.393, precedendo Israele di sette decimi (238.692) e scavalcando così l’Ungheria che scivola al terzo posto dopo essersi imposta in prima ...

Ginnastica - Europei 2018 : qualificazioni - l’Ungheria vince la prima suddivisione. Che show di Petrounias sugli anelli : All’SSE Hydro di Glasgow sono incominciati gli Europei 2018 di Ginnastica artistica anche per il settore maschile. prima giornata dedicata al turno di qualificazione seniores, nella prima suddivisione ha primeggiato l’Ungheria con 238.593 punti grazie in particolar modo al discreto 14.200 di David Vecsernyes alla sbarra. I magiari si sono guadagnati un vantaggio importante nei confronti della Bielorussia (232.428) e della Grecia ...