Giappone | si schianta elicottero durante addestramento | morte 9 persone

meteoweb.eu

(Di sabato 11 agosto 2018) Sonole novea bordo di undella sicurezza civile che si èto venerdì nel centro delun volo di. La polizia e l’esercito hanno avviato operazioni di soccorso per localizzare i passeggeri nella zona di Gunma, a nord-ovest di Tokyo. Le vittime appartenevano alla sicurezza civile e ai vigili del fuoco. L’, un Bell 412, aveva lasciato la sua base venerdì mattina per un volo di osservazione di due ore, ma non era tornato alla sua base e ogni contatto era andato perduto. L'articolo, siMeteo Web.