Gianmarco Tamberi Finale salto in alto streaming video e diretta tv | il borsino dei

Gianmarco TAMBERI/ Oggi - finale salto in alto streaming video e diretta tv - orario (Europei Berlino 2018) : GIANMARCO TAMBERI, Oggi in finale nel salto in alto. Agli Europei di Berlino l'atleta azzurro, dopo le delusioni degli ultimi due anni, cerca l'acuto continentale(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 07:20:00 GMT)

Atletica - Europei 2018 : Gianmarco Tamberi vola in semifinale - basta 2.25. Il Campione difenderà il titolo : Gianmarco Tamberi vola in Finale nel salto in alto agli Europei 2018 di Atletica leggera e tra due giorni potrà difendere il titolo che ha conquistato due anni fa. Il marchigiano rientra tra i migliori dodici grazie al 2.25 saltato al secondo tentativo: misura modesta ma tanto basta in una qualifica dai bassi contenuti tecnici, Gimbo è il quinto in classifica e ora proverà a lottare per le medaglie. Dopo l’infortunio patito ormai due anni ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “A Berlino mi aspetto un segnale. Valgo più della misura stagionale” : Dimenticare il passato e concentrarsi sul presente. Questo il dogma in testa a Gianmarco Tamberi che quest’oggi inizia la propria avventura nelle qualificazioni del salto in alto agli Europei di Berlino. Un Tamberi reduce da un periodo molto complicato, dopo il grave infortunio del 2016 che ne precluse la partecipazione alle Olimpiadi di Rio, quando era uno dei favoriti della vigilia. Autore a Montecarlo (“nel luogo del ...

Atletica - Europei 2018 : stasera l'Italia cala gli assi - Libania Grenot e Gianmarco Tamberi : La terza giornata dei Campionati Europei di Atletica leggera è stata decisamente in chiaroscuro per gli atleti italiani. Non si è ancora spenta la delusione per la prestazione incolore di Filippo Tortu [VIDEO] nella finale dei 100 metri, ma probabilmente ciò che si chiedeva al velocista brianzolo è attualmente al di la' delle sue possibilita'. Se nella seconda giornata ci si era consolati con l'ottimo bronzo di Yemaneberhan Crippa sui 10.000 ...

Atletica – Europei 2018 - da Elena Vallortigara a Gianmarco Tamberi : la parola ai protagonisti azzurri : parola ai protagonisti azzurri degli Europei. Le ostacoliste Pedroso e Folorunso: “Abbiamo lavorato tanto”. Grenot: “Più allenata e più esperta”. Tamberi e Trost pronti per la qualificazione Salto in alto, 400hs e 400: queste le specialità protagoniste della conferenza stampa di oggi a Casa Atletica Italiana al Golden Tulip Hotel di Berlino. Microfono a Elena Vallortigara, attesa domani alla qualificazione ...

Atletica - Diamond League Montecarlo 2018 : primato stagionale per Gianmarco Tamberi nell’alto : Va in archivio anche la tappa monegasca della Diamond League: a Montecarlo Gianmarco Tamberi, tornato a saltare sulla pedana che gli costò il grave infortunio che infranse il suo sogno olimpico, ha trovato il quinto posto nel salto in alto con primato stagionale a 2.27 metri (alla terza prova), mentre Libania Grenot ha ottenuto il sesto posto nei 400 metri in 51″56. Di seguito tutti i podi della tappa. Lancio del peso femminile (ieri) 1 ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Tornare a Montecarlo è una sfida con me stesso. Devo ritrovare il mio salto” : Oggi Gianmarco Tamberi torna in gara a Montecarlo per la decima tappa stagionale della Diamond League. Qui due anni fa, l’azzurro, dopo aver vinto firmando anche il record italiano a 2.39, si infortunò alla caviglia sinistra, al secondo tentativo a 2.41. Questo infortunio costò molto caro al 26enne marchigiano, che dovette dire addio al sogno di partecipare alle Olimpiadi di Rio 2016. Un luogo particolare quindi per Tamberi che in un’intervista ...

Atletica - Gianmarco Tamberi si ferma a 2.26. Barshim cerca il record del mondo - Shubenkov storico : Gianmarco Tamberi è tornato in pedana al Memorial Gyulai di Szekesfehervar (nei pressi di Budapest, Ungheria) e supera l’asticella posta a 2.26 metri. Il Campione d’Europa centra la misura al primo tentativo (dopo essersi lasciato alle spalle 2.22 solo alla terza prova) ottenendo così il primato stagionale (dieci giorni fa si era fermato a 2.20 in occasione della sua prima gara del 2018, a Buhl). Oggi il primatista italiano non è ...

Atletica - Gianmarco Tamberi si assenterà dai social : “Ho bisogno solo di pensare a ritrovare il mio salto” : 2.20 nell’esordio stagionale a Bühl ha portato a delle riflessione in casa di Gianmarco Tamberi. L’asso italiano del salto in alto, campione europeo in carica, stenta a ritrovarsi e, andando contro la sua natura scanzonata ed estroversa, ha deciso anche di dire basta ai social, almeno per il momento. “Per un po’ mi assenterò dai social. Finché non mi sentirò di nuoto all’altezza di questa pagina e di essere ...

Atletica - Gianmarco Tamberi si ferma a 2.20 al grande ritorno. Alessia Trost stop a 1.90 : Gianmarco Tamberi ha fatto il proprio esordio stagionale all’aperto ma il Campione d’Europa di salto in alto non è riuscito ad andare oltre 2.20 metri. Il marchigiano, a 136 giorni di distanza dalla sua ultima gara, era impegnato nel meeting di Buhl (Germania) dove ha superato questa quota alla terza prova prima di incappare in tre errori a 2.23. La migliore forma fisica è davvero lontana per il 26enne. Stesso discorso per Alessia ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Sono al 90% - ma le sensazioni non sono quelle dei giorni migliori” : Giornata dalle tante sfaccettature per l’Atletica italiana. Se a Madrid c’è davvero tantissima tensione per il possibile colpaccio di Filippo Tortu, che tenta addirittura di abbattere il muro dei 10” sui 100 metri, in Germania, a Buhl, torna in pedana nel salto in alto la stella italiana della disciplina, Gianmarco Tamberi. Un lunghissimo periodo di stop e delle sensazioni positive da ritrovare per l’azzurro, campione ...

Gianmarco Tamberi torna in gara : “Inizia la mia seconda vita - tornerò come prima dell’infortunio. Salto per vivere” : Gianmarco Tamberi non vede l’ora di tornare in gara: dopo una lunga attesa finalmente è pronto per rientrare in pedana, domani venerdì 22 giugno sarà protagonista a Buhl (Germania) ovviamente nel suo Salto in alto. Il marchigiano farà così il suo debutto stagionale all’aperto dopo essere stato costretto a saltare le prove indoor sempre a causa dei postumi dell’infortunio patito alla vigilia delle Olimpiadi di Rio 2016. Il ...