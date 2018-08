Gianfranco Micciché | Se Salvini abbandona Forza Italia | crollerà

huffingtonpost

(Di sabato 11 agosto 2018) "Il centrodestra è sempre più a rischio. Questa coalizione ha una logica se la componente moderata è prevalente. Oggi i rapporti si stanno ribaltando". Intervistato da Repubblica, il presidente dell'Assemblea regionale sicilianaMicciché () critica, che "ha preso una strada sbagliata", ma soprattutto "i tanti colleghi del Nord che, per paura di perdere un collegio alle prossime elezioni, si sono appiattiti sul Carroccio".Micciché spiega:La rottura in Abruzzo conferma chesi sta allontanando da posizioni moderate che avevano garantito il nostro legame. Lui vola nei sondaggi, lo capisco, ed è il più bravo a cogliere il vento populista. Io resto convinto che seè destinato a crollare. In ogni caso, il problema riguarda noi e il nostro futuro.Il forzista continua:La ...