Genoa-Lecce | segui la diretta della partita

Genoa Lecce/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Genoa Lecce : info Streaming video e tv della partita, attesa oggi sabato 11 agosto al Marassi e valida per il terzo turno della Coppa Italia 2019.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 10:16:00 GMT)

Coppa Italia Lecce - Liverani : «Genoa favorito - ma ci proviamo» : Lecce - "Probabilmente in questo momento della stagione la mezzora in più dei supplementari era da evitare, ma abbiamo una rosa in grado di affrontare l'impegno ravvicinato. E ci farà bene l'euforia ...