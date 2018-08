Gb | esplosione in una fabbrica | un morto

esplosione Bologna - Conte : "Terribile ma siamo stati fortunati" : ...

esplosione a Bologna - Conte : "terribile ma siamo stati fortunati". Un morto e 145 feriti : ...

esplosione Bologna - Conte : 'Vista la dinamica - siamo stati fortunati' : Il premier in visita ai feriti negli ospedali prima a Cesena e poi a Bologna. Un morto e 145 feriti il bilancio della spaventosa Esplosione avvenuta sul raccordo autostradale Bologna-Casalecchio. ...

esplosione Bologna - Conte : 'Vista la dinamica - siamo stati fortunati' : Il premier in visita ai feriti negli ospedali prima a Cesena e poi a Bologna. E uscendo ha sottolineato: 'Bisogna vigilare su standard sicurezza, affinché questi fatti non si ripetano più' -

esplosione Bologna - Conte : "terribile ma siamo stati fortunati" : Vista le dinamica dell'Esplosione dell'autocisterna sul tratto autostradale di Casalecchio di Reno "possiamo ritenerci fortunati" ha detto stamattina il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in visita a Bologna alle persone rimaste ferite nell'incidente di ieri. "È stato senz'altro un terribile incidente, ma i feriti sono in via di guarigione. Bisogna vigilare sul rispetto degli standard di sicurezza per evitare che si ripetano simili ...

esplosione Borgo Panigale. Riccardo Muci - il poliziotto che ha evitato una strage a Bologna : Subito dopo l’Esplosione è sceso dalla sua auto e ha cominciato ad aiutare i feriti poi, mentre urlava disperato cercando di far allontanare tutti, l’onda d’urto lo ha travolto e lo ha fatto volare per 20 metri. Ha 31 anni l’agente eroe che ha cercato di salvare più persone possibili subito dopo l’Esplosione della cisterna sulla A14 sul raccordo di Casalecchio.--Lo scontro tra l’autocisterna e il camion, poi il botto. Una catena di esplosioni ...

Bologna - esplosione sulla A14 : il racconto del carabiniere ferito - “era terribile - una guerra” : Cittadini sotto shock in seguito al terribile incidente che si è verificato ieri sulla A14. Lo racconta uno dei feriti, un carabiniere della compagnia di Borgo Panigale, tra i primi ad accorrere sul luogo dell’esplosione dell’autocisterna ieri sul raccordo con l’A14. “E’ stato terribile, cercavamo di soccorrere la gente ma la gente non ci ascoltava” – spiega, ancora bendato e provato ...

BOLOGNA - INCIDENTE ED esplosione SU A14 : UN MORTO/ Ultime notizie incidente - video : colpa di una distrazione? : Incendio a BOLOGNA ed esplosioni sulla A14 a Borgo panigale: video. Ultime notizie incidente: coinvolto un tir, crollato il ponte della tangenziale, 3 morti e 70 feriti. Mancavano pochi minuti alle ore 14 di ieri quando un'autocisterna carica di materiale infiammabile ha centrato un tir fermo in colonna dando vita all'incidente in zona Borgo Panigale, a BOLOGNA, sul raccordo tra A1 e A14, nel quale è morta una persona e sono rimaste ferite ...

esplosione a Bologna - una palla di fuoco inghiotte l’autostrada : Colonne di fiamme da film catastrofico, scene da guerra o da post terremoto, c’è solo l’imbarazzo del paragone. L’apocalisse a Borgo Panigale, periferia nord-ovest di Bologna. In realtà, è un incidente stradale di quelli tremendi, decine di auto coinvolte, fuoco e fiamme, un morto accertato e un centinaio di feriti, alcuni gravi, e il bilancio è pr...

Bologna - violenta esplosione in autostrada : una la vittima accertata [FOTO e VIDEO] : 1/45 Foto di Massimo Paolone / LaPresse ...

Bologna - incidente in tangenziale : l’esplosione ripresa da una terrazza. Urla e persone in fuga : Il video mostra il momento dell’esplosione del camion sulla tangenziale di Bologna, ripreso dall’alto di una terrazza poco distante. Nelle immagini si vedono le persone in strada Urlare e fuggire spaventate. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14, sul raccordo di Casalecchio, in zona Borgo Panigale L'articolo Bologna, incidente in tangenziale: l’esplosione ripresa da una terrazza. Urla e persone in fuga proviene da Il ...

Incidente sull’A14 - camion in fiamme e violenta esplosione : almeno una ventina di feriti : Il raccordo autostradale di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni, è chiuso a causa dell’incendio provocato dall’Incidente successo al km 3 che ha coinvolto un tir e altri mezzi. Per lo stesso motivo è stato chiuso il tratto sulla Tangenziale di Bologna, tra Bologna Casalecchio e lo s...

Pechino - esplosione davanti all'ambasciata Usa | Ferito l'uomo che ha tentato di lanciare una bomba : Un uomo avrebbe tentato di lanciare una bomba artigianale oltre il recinto dell'edificio ma l'ordigno gli sarebbe scoppiato tra le mani. Un testimone avrebbe visto la polizia portare via una donna "che si era cosparsa di benzina"

Cina - esplosione all'ambasciata Usa a Pechino/ Video ultime notizie : un uomo ha tentato di lanciare una bomba : Cina, esplosione all'ambasciata Usa a Pechino. Video ultime notizie: un uomo ha tentato di lanciare un ordigno artigianale sopra il cancello dell'ambasciata, ma è esploso in volo(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 08:41:00 GMT)