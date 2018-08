Scuola - Decreto dignità in Gazzetta Ufficiale : 40 mila maestri senza più contratto : Sta venendo a galla la verità sulla "non soluzione" che il Parlamento ha trovato per i diplomati magistrale , con il Decreto dignità appena trasformato in legge dello Stato e pubblicato in Gazzetta ...

Tav - sulla Gazzetta Ufficiale l'ok al progetto definitivo della Tav. Toninelli : "Ininfluente" : Anche se il governo, soprattutto nella sponda M5s, ha messo in forte discussione la realizzazione della Tav, gli uffici del ministero dell'Economia e delle Finanze hanno pubblicato sulla Gazzetta ufficiale la delibera del Cipe (il comitato interministeriale per la programmazione economica) che approva l'ultima versione del progetto internazionale della Torino-Lione.Una decisione che ha fatto arrabbiare il ministro delle Infrastrutture, Danilo ...

Gazzetta Ufficiale - la nuova rassegna dei concorsi pubblici : news 12/8 : Ecco la rassegna dei bandi di concorsi pubblici presenti sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – concorsi ed Esami n. 63 del 10-8-2018. Nel seguente elenco vengono presentati tutti i concorsi indetti dagli Enti pubblici nazionali (Comuni e Unioni di Comuni). All’interno del presente articolo ogni concorso è collegato direttamente al link del relativo bando presente sulla GU. Gazzetta Ufficiale: i concorsi pubblici indetti dagli ...

Lavoro - giovani : il Gazzetta Ufficiale misure per sostegno ai Neet : Lavoro – Pubblicato il Programma operativo complementare riguardante i “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” dei giovani. Ecco tutti i dettagli. Lavoro: in Gazzetta Ufficiale oltre 600 milioni per il Programma operativo sui ‘Sistemi delle politiche attive per l’occupazione’ In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Programma operativo complementare sui “Sistemi di politiche attive per ...

Decreto dignità in Gazzetta Ufficiale : è in vigore : Il Decreto dignità contenente “disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” è finalmente stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. E’ il Decreto n.87 del 12 luglio 2018 ed è entrato in vigore oggi – sabato 14 luglio. Il Presidente – Sergio Mattarella – lo ha firmato. Ora, già assegnato alla Commissione Finanze della camera, comincerà il suo iter parlamentare lunedì prossimo – 16 luglio ore 17 -, e avrà 60 giorni ...

Dl Dignità operativo - testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale : Roma, 13 lug., askanews, - Il Dl Dignità è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale che ne ha fissato l'entrata in vigore a partire da domani. Il decreto denominato 'Disposizioni urgenti per la dignita' ...

Concorso Inps 2018 - bando 967 funzionari/ Gazzetta Ufficiale - ultime notizie : pubblicato il calendario : Concorso Inps 2018, 967 funzionari (consulenti di protezione sociale): pubblicata oggi, martedì 3 luglio 2018, la data delle prove, le ultime notizie.(pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 09:11:00 GMT)

