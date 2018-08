Galaxy Note 9 | fino a 600€ di sconto con la promozione Samsung

Samsung Galaxy Note 9 con Mophie Juice Pack supererà quota 6.000 mAh : Mophie ha annunciato che in autunno rilascerà una custodia con batteria integrata anche per il Samsung Galaxy Note 9. Scopriamo le sue feature L'articolo Samsung Galaxy Note 9 con Mophie Juice Pack supererà quota 6.000 mAh proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 Wallpaper Download Sfondo Originale : Samsung Galaxy Note 9: scarica in anteprima gli sfondi stock e i Wallpaper ufficiali del nuovo smartphone | Download Wallpaper Stock Ufficiali Samsung Galaxy Note 9 Samsung Galaxy Note 9 Wallpaper HD Voglia di Samsung Galaxy Note 9? Ecco tutti i Wallpaper ufficiali da scaricare gratis in HD. Sei sempre alla ricerca del Wallpaper più […]

Il porting delle app di Samsung Galaxy Note 9 è già qui : Nemmeno il tempo di fare il suo esordio che c'è già chi ha fatto un porting delle app di Samsung Galaxy Note 9. Grazie a uno sviluppatore italiano del forum di XDA è possibile provare le app del nuovo flagship della casa sudcoreana sui Samsung Galaxy S8 e S8 Plus. L'articolo Il porting delle app di Samsung Galaxy Note 9 è già qui proviene da TuttoAndroid.

Giù Smontato il Samsung Galaxy Note 9 : Raffreddamento a liquido come in un Notebook : Già Smontato pezzo per pezzo il nuovissimo Galaxy Note 9 di Samsung. Più facile da riparare e cura maniacale dei dettagli della casa Sud Coreana Giù Smontato il Samsung Galaxy Note 9: Raffreddamento a liquido come in un Notebook E’ stato presentato solo ieri ed in negozio arriverà solo tra 2 settimane ma il nuovissimo […]

Giù Smontato il Samsung Galaxy Note 9 : Raffreddamento a liquido come in un Notebook : Già Smontato pezzo per pezzo il nuovissimo Galaxy Note 9 di Samsung. Più facile da riparare e cura maniacale dei dettagli della casa Sud Coreana Giù Smontato il Samsung Galaxy Note 9: Raffreddamento a liquido come in un Notebook E’ stato presentato solo ieri ed in negozio arriverà solo tra 2 settimane ma il nuovissimo […]

SAMSUNG Galaxy Note 9/ Caratteristiche tecniche e prezzi : tra le novità il pennino "autonomo" : SAMSUNG GALAXY NOTE 9, oggi verrà presentato il phablet della casa coreana: ecco le principali Caratteristiche ed i prezzi, batteria bomba e nuovo S Pen con diversi colori.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 22:39:00 GMT)

Netflix abilita all’HD e all’HDR una serie di smartphone e tablet tra cui Samsung Galaxy Note 9 ed LG G7 ThinQ : Netflix comunica il supporto all'HD e all'HDR di diversi smartphone tra cui Samsung Galaxy Note 9, LG G7 ThinQ, LG V35 ThinQ L'articolo Netflix abilita all’HD e all’HDR una serie di smartphone e tablet tra cui Samsung Galaxy Note 9 ed LG G7 ThinQ proviene da TuttoAndroid.

Huawei - tweet contro Samsung e Galaxy Note 9 : “Questo qui è un salto generazionale” : Non avrebbe dovuto percorrere tanta strada la freccia scagliata da Huawei in direzione di Samsung, e invece ha fatto il giro del mondo L'articolo Huawei, tweet contro Samsung e Galaxy Note 9: “Questo qui è un salto generazionale” proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 : disponibili al download gli sfondi ufficiali : Samsung Galaxy Note 9 è stato presentato ancora da poche ore, ma sono già disponibili i suoi sfondi ufficiali. L'articolo Samsung Galaxy Note 9: disponibili al download gli sfondi ufficiali proviene da TuttoAndroid.

S Pen Galaxy Note 9 : tutte le nuove funzioni : Insieme al Galaxy Note 9 è arrivata anche una nuova generazione di S Pen, la prima ad essere colorata e dotata di bluetooth low energy. Ma a cosa serve il BLE sull’elemento distintivo della serie Galaxy Note? Scopriamo tutte le nuove funzioni. Evoluzione della S Pen Da semplice pennino con la prima serie Note del 2011, la S Pen è stata dotata costantemente di nuove funzionalità. La più caratteristica, arrivata con l’ottava serie, ...

Samsung Galaxy Note 9 Amazon : E’ Già Disponibile : Galaxy Note 9 in prenotazione anche su Amazon Italia. Galaxy Note 9, appena presentato, è già Disponibile su Amazon Italia. Comprare Galaxy Note 9 su Amazon Italia miglior prezzo Samsung Galaxy Note 9 Amazon Presentato nella giornata di ieri, Galaxy Note 9 è già Disponibile su Amazon al miglior prezzo garantito. Galaxy Note 9 è ufficiale: Scheda Tecnica […]

Samsung Galaxy Note 9 è realtà - ma il prezzo spaventa. Meglio Note 8? Schiariamoci le idee : Rispondere a queste domande è affatto semplice. In questo articolo cercheremo di analizzare le differenze tra Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy Note 8 L'articolo Samsung Galaxy Note 9 è realtà, ma il prezzo spaventa. Meglio Note 8? Schiariamoci le idee proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 ottiene la certificazione “Signature” di YouTube : Samsung, durante l’evento Unpacked di ieri pomeriggio, ha sottolineato che il Galaxy Note 9 (nuovo smartphone in arrivo durante le prossime settimane) sarà un […] L'articolo Samsung Galaxy Note 9 ottiene la certificazione “Signature” di YouTube proviene da TuttoAndroid.

Prenotando Samsung Galaxy Note 9 potrete avere fino a 600 euro di sconto cedendo il vostro vecchio smartphone : fino al 23 agosto 2018, Prenotando o noleggiando Samsung Galaxy Note 9 potrete ottenere una supervalutazione del vostro vecchio smartphone fino a 600 euro, […] L'articolo Prenotando Samsung Galaxy Note 9 potrete avere fino a 600 euro di sconto cedendo il vostro vecchio smartphone proviene da TuttoAndroid.