Futuro aeroporto di Comiso | Piazza | Fondi ex Insicem alla Soaco

RLab - alla scoperta dell'aeroporto del Futuro : Gli scali del futuro , rivoluzionati dal digitale. I nuovi data center sott'acqua e al Polo. Le sonde in missione nella galassia. I segreti dei più bei giardini del mondo. Nel prossimo numero dell'inserto in uscita mercoledì 8 agosto

Totti - il Futuro e la maglia numero 10 della Roma : “ecco a chi la porterei fino in aeroporto! Io allenatore?” : Confessioni e chiacchiere con i fan: Totti risponde alle domande di suoi tifosi su Twitter Giornata di chiacchiere per Francesco Totti con i fan: l’ex capitano della Roma ha risposto su Twitter alle domande dei suoi tifosi, raccontando i suoi pareri sulle novità della squadra giallorossa, ma anche svelando qualche dettaglio importante sul suo futuro . Foto LaPresse – Tano Pecoraro Totti ha parlato di Coric e Pastore: “non ...

Il Comitato " Lamezia 4 gennaio 2018? ha convocato un' assemblea per giovedì 12 luglio prossimo alle ore 17.00, nella sala consiliare del Comune di Lamezia Terme, per discutere delle prospettive di

Quale Futuro per l'aeroporto di Comiso? : Quale futuro per l'aeroporto di Comiso? La Campo chiede immediati provvedimenti e il riconoscimento per la Sicilia della "continuità territoriale".