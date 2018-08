Francia | tragedia nel mondo del rugby | 21enne muore dopo un placcaggio

Tragedia in Francia : giocatore muore dopo un placcaggio : Louis Fajfrowski, 21enne giocatore della squadra di rugby dell'Aurillac, seconda divisione francese, è morto per un colpo al volto subito venerdì sera durante una partita amichevole contro il Rodez. ...

Rugby - tragedia in Francia : Louis Fajfrowsky morto dopo un placcaggio - aveva 21 anni : tragedia nella Serie B di Rugby in Francia: Louis Fajfrowsky è deceduto dopo un duro placcaggio in campo. Il giocatore dell’Aurillac si è sentito male negli spogliatoi, un violento colpo subito al volto nel corso di una partita amichevole contro il Rodez si è purtroppo rivelato letale per il 21enne. Il trequartista era uscito dal campo dopo il contrasto, era rientrato negli spogliatoi accompagnato da un medico ma qui ha perso conoscenza e ...