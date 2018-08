FqMillenniuM | il report delle banche d’affari | “Italia a rischio affondamento come un

ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 agosto 2018) “Gli investitori dovrebbero tenere a mente che nell’del Titanic la sorte dei passeggeri di prima classe non fu molto diversa da quella di chi viaggiava in terza”. È l’avvertimento contenuto in unriservato sulla situazione politico-economica italiana redatto da Citi, uno dei maggiori gruppi bancari mondiali, basato negli Usa. Il, rivolto agli investitori che operano sul nostro mercato finanziario, paragona l’Italia giallo-verde al transatlantico naufragato, paventando ildi un nuovo: complice la bassa crescita degli ultimi anni, “l’Italia non si trova in una posizione migliore rispetto al settembre 2011, quando era al culmine della crisi che portò alla destituzione di Silvio Berlusconi“, si legge ancora nel rapporto che Fq MillenniuM, il mensile diretto da Peter Gomez in edicola da sabato scorso, ha ...