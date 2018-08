Forza Italia sta benissimo Nessun altro partito in mente

Berlusconi : Forza Italia in salute. Ma in Abruzzo il Carroccio lascia il centrodestra e corre solo : 'Andiamo a vincere' scrive Bellachioma, coordinatore della Lega. 'Una mossa - accusano i forzisti - che finirà per favorire M5s, che ancora non amministrano alcuna regione -

Abruzzo - lo strappo della Lega : “Alle regionali corriamo da soli”. Forza Italia : “Centrodestra diviso è favore a M5s e Pd” : Altro che “anomalia“. Altro che “Lega protagonista del centrodestra a livello nazionale e locale”, come aveva auspicato appena oggi Silvio Berlusconi. Il partito di Matteo Salvini annuncia che correrà da solo alle prossime regionali in Abruzzo. Dopo le dimissioni di Luciano D’Alfonso da governatore, le elezioni dovrebbero tenersi entro l’anno. E, salvo novità, il centrodestrà correrà diviso. Ad annunciarlo ci pensa ...

BERLUSCONI : "Forza Italia IN SALUTE : GOVERNO M5S-LEGA FINIRÀ PRESTO"/ Il Cav smentisce indiscrezioni di Libero : BERLUSCONI: "GOVERNO M5S-LEGA FINIRÀ presto". Ultime notizie, il leader di Forza ITALIA rilancia: "Ritorni il Centrodestra, no ad alleanze con il Pd".(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 16:36:00 GMT)

La Lega corre da sola in Abruzzo Fuga da Forza Italia verso Salvini : E' ufficiale. Il Centrodestra, di fatto, non esiste più. "La decisione è presa. In Abruzzo la Lega correrà da sola. Chi ci ama ci segua e #andiamoavincere". Con un post sui social network il segretario regionale del Carroccio, Giuseppe Bellachioma... Segui su affarItaliani.it

Berlusconi : “Governo M5s-Lega è anomalia. Spero si esaurisca presto. Forza Italia in salute. No alleanze col Pd” : Dice che Forza Italia “gode di ottima salute“, che il governo M5s-Lega è “un’anomalia“, che non vuole fare un altro partito e che non intende allearsi col Pd. È servita la prima pagina di Libero per far tornare a parlare Silvio Berlusconi in pieno agosto, periodo in cui un tempo l’ex cavaliere discettava di calciomercato e belle ragazze. Poi, però, venne il Rubygate (il cui terzo filone d’indagine, il ...

Berlusconi : "Forza Italia è in ottima salute. Governo Lega -M5S è un'anomalia - spero finisca presto" : "Forza Italia gode ottima salute". Silvio Berlusconi ci tiene a farlo sapere e, in una nota, specifica: "Nessun abbandono significativo è in atto ed anzi si registrano nuovi ingressi di amministratori locali provenienti dalle esperienze civiche in tante realtà Italiane, dal nord a sud".L'ex presidente del Consiglio ha voluto in questo modo chiarire "una serie di notizie su Forza Italia che possono determinare equivoci e ...

Abruzzo - la Lega scarica Forza Italia : 'Alle regionali corriamo da soli. Chi ci ama ci segua' : Uno strappo, decisivo, nell'Alleanza di centrodestra si consuma in Abruzzo. ' La decisione è presa . In Abruzzo la Lega correrà da sola . Chi ci ama ci segua e andiamo a vincere'. Così su Facebook ...