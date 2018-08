Fortnite | Google stima una perdita di 50 milioni di dollari a causa della mancata

Fate attenzione alle App False sul Google Play Store anche i cloni di Fortnite : Il Play Store di Google è pieno di app False ed app clonate che nascondono virus e rubano informazioni sensibili dal nostro smartphone Fate attenzione alle App False sul Google Play Store anche i cloni di Fortnite Google ci va giù pesante e sul Play Store sta iniziando a rimuovere migliaia di applicazioni False, che […]

Google Play Store contro i giochi falsi - a partire dai cloni di Fortnite : Il Google Play Store ha finalmente deciso di iniziare a contrastare il problema dei giochi falsi, a cominciare dai cloni di Fortnite. L'articolo Google Play Store contro i giochi falsi, a partire dai cloni di Fortnite proviene da TuttoAndroid.

Fortnite per Android salta il Play Store - ma Google non ha nulla da temere - editoriale : "Il mercato mobile è largamente guidato da un'economia legata alle app". La versione per iOS di Fortnite è disponibile da marzo e da allora è tra le applicazioni dell'App Store che guadagnano di più. ...

Fortnite per Android salta il Play Store - ma Google non ha nulla da temere - editoriale : Un potenziale terremoto. Così è stata interpretata la decisione di Epic Games di non distribuire l'attesissima versione per Android di Fortnite tramite il Play Store - il negozio digitale di Google - bensì di farlo tramite un sistema su cui ha maggiore controllo: il suo sito ufficiale. Anche su Android gli utenti dovranno quindi andare sul sito di Epic Games e da lì scaricare il gioco, proprio come su PC e Mac. Una manovra fatta anche per ...

Fortnite su Android : Epic Games conferma che il gioco non arriverà su Google Play : Nelle scorse settimane si erano inseguite con discreta insistenza numerose voci secondo le quali Fortnite, il cui arrivo è ormai imminente su Android, non sarebbe stato disponibile su Google Play.Nell'etere erano infatti comparse alcune immagini che ritraevano le istruzioni per scaricare il gioco dal sito di Epic Games tramite il browser dello smartphone, e lo stesso studio ha oggi confermato che questo sarà l'unico modo per giocare al Battle ...