Formula 1 in pausa estiva | è tempo di fare un bilancio

(Di sabato 11 agosto 2018) Si arriva allacon la convinzione che la SF71-H è la macchina da battere. Dopo anni a rincorrere la concorrenza ora la Ferrari può disporre di una monoposto veloce su qualsiasi tipo di tracciato, sempre competitiva, sempre all’altezza della concorrenza, fino ad arrivare ad essere – alla fine di questa prima parte di campionato – la vettura di riferimento per tutti. Solo le sbavature dei piloti (Sebastian Vettel ha più di qualche responsabilità) non consentono di essere primi nelle classifiche piloti e costruttori, considerando, anche che, in Germania la gara è stata buttata da Vettel ed in Ungheria, forse, la gestione strategica del muretto non è stata esente da errori.e trazione – Già dallo scorso anno, grazie ad un passo più corto rispetto alla Mercedes, la monoposto di Maranello era quella più performante nei tracciati misti. Dove ...