Fontana di Trevi | rissa tra turisti | volevano farsi il ' selfie perfetto'

Roma - lite fra turiste per un autoscatto davanti la Fontana di Trevi : insulti e schiaffi : Mercoledì 8 agosto verso le 19.30 di sera, vicino alla Fontana di Trevi, è iniziata una discussione tra una turista italo-americana, P.E. di 44 anni, e un’olandese E.F. di 19 anni, per un motivo ai limiti dell'assurdo: ognuna delle due voleva farsi un selfie in un punto specifico, il migliore per inquadrare il monumento a ridosso della Fontana. Trovandosi nello stesso posto allo stesso momento, le due hanno iniziato con gli spintoni per poi ...

Rissa per un selfie alla Fontana di Trevi : il video : Roma - Volevano scattare un selfie nello stesso momento e dalla stessa inquadratura: il battibecco tra due ragazze per una fotografia della Fontana di Trevi è sfociato poi in una Rissa che ha coinvolto anche i loro familiari. Sul posto sono dovute intervenire le pattuglie della polizia municipale, che dopo aver sedato gli animi hanno provveduto a denunciare per violenza e minacce otto turisti di nazionalità olandese e americana. La lite è ...

Roma - guerra per un selfie davanti alla Fontana di Trevi : calci e pugni tra due famiglie di turisti : Volevano scattare un selfie da quell’angolo preciso di piazza Fontana di Trevi per riprendere al meglio la Fontana alle loro spalle. E nessuna voleva cedere quell’angolo privilegiato. Così ne è nata una rissa che ha richiesto l’intervento di più pattuglie della municipale. Sedati gli animi, anche con qualche difficoltà, otto turisti americani e olandesi, sono stati denunciati per violenza e minacce. Il litigio è nato prima tra ...

Fontana di Trevi - rissa per un selfie. Botte e schiaffi tra due famiglie di turisti : Volevano scattare il selfie perfetto e avevano individuato il punto migliore in quell'angolo di piazza Fontana di Trevi. Ma l'autoscatto ricordo con il monumento alle loro spalle non lo hanno mai fatto perché, non volendo cedere il posto privilegiato, hanno iniziato a litigare fino a scatenare una rissa che ha richiesto l’intervento di più pattuglie della municipale. Sedati gli animi, anche con qualche difficoltà, otto turisti sono stati ...

