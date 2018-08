Flash mob #salviamoCampione | ' tuteliamo gioco sicuro'

Udine - il nuovo sindaco di centrodestra riapre il centro alle auto. I cittadini protestano con Flash mob in bici : Il nuovo sindaco di centrodestra riapre il cuore del centro storico alle auto dopo 14 anni di stop. E 3mila cittadini protestano sfilando per strada in bicicletta, sui pattini e a piedi indossando magliette gialle con la scritta “Senza auto ci guadagnano tutti”. Succede a Udine, governata per 15 anni da giunte di centrosinistra fino a quando a metà maggio il leghista Pietro Fontanini è diventato primo cittadino battendo Vincenzo ...

#NoOil " Stop alle trivelle - il Sindaco Coppola prende parte al Flash mob organizzato da Legambiente : ... so per certo che le prospezioni di ricerca eseguite con la tecnica dell'airgun provocano danni irreparabili al delicato ecosistema marino, con conseguenti danni all'economia e al turismo. Non ...

Stop alle trivelle - anche il sindaco di Ostuni al Flash mob : ... so per certo che le prospezioni di ricerca eseguite con la tecnica dell'airgun provocano danni irreparabili al delicato ecosistema marino, con conseguenti danni all'economia e al turismo. Non ...

Emiliano con 'Goletta Verde' Legambiente al Flash mob No-Oil : 'Governo elimini le concessioni alle trivellazioni in mare' : E queste cose le dico con spirito collaborativo, qui sono presenti sindaci di ogni parte politica, perché nella difesa del mare i pugliesi sono tutti uniti". Lo ha detto il presidente della Regione ...

FDI : Flash mob a Roma per emergenza buche Capitale : Roma – Cartelli con la scritta ‘Cittadini con lo spray. Raggi, perche’ le buche non le tappi mai?’, foto di voragini transennate con striscioni ironici ‘Attenzione agli scavi archeologici’. flash mob di Fratelli d’Italia oggi pomeriggio in Campidoglio, con alcuni militanti del partito, guidati dal capogruppo capitolino Andrea De Priamo e dalla consigliera Lavinia Mennuni, che si sono dati appuntamento ...

Flash mob al Viminale contro porti chiusi - mani sporche di sangue : Roma,, askanews, - Presidio nonviolento davanti al Viminale promosso dai Radicali, insieme ad alcuni esponenti di Ong. Per denunciare i morti in mare e la chiusura dei porti. Nel 2018 sono morte nel ...

Rifiuti : stoviglie usa e getta giganti - Flash mob anti plastica nel Siracusano : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – Un enorme piatto, posate, una bottiglia e una mega cannuccia. Tra lo stupore dei bagnanti sono comparsi usa e getta giganti: a portarli in spiaggia i volontari di Legambiente che, questa mattina, hanno organizzato un flash mob sulla spiaggia Spinazza nel golfo di Noto in occasione della tappa a Marzamemi della Goletta Verde. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini attraverso il concetto di ...

Rifiuti : stoviglie usa e getta giganti - Flash mob anti plastica nel Siracusano (2) : (AdnKronos) – “L’usa e getta viene usato per pochissimo tempo ma ha un elevatissimo costo per l’ambiente, una sproporzione difficilmente percepibile nella vita di tutti i giorni – spiega Mattia Lolli, portavoce di Goletta Verde – Ecco perché è necessario accrescere la consapevolezza dei consumatori, i quali attraverso le proprie scelte di acquisto e il proprio lo stile di vita possono contribuire in maniera ...

Rifiuti : stoviglie usa e getta giganti - Flash mob anti plastica nel Siracusano : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – Un enorme piatto, posate, una bottiglia e una mega cannuccia. Tra lo stupore dei bagnanti sono comparsi usa e getta giganti: a portarli in spiaggia i volontari di Legambiente che, questa mattina, hanno organizzato un flash mob sulla spiaggia Spinazza nel golfo di Noto in occasione della tappa a Marzamemi della Goletta Verde. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini attraverso il concetto di ...

Torino - in 200 al Flash mob con le magliette rosse per il dramma dei migranti [LE FOTO] : Il primo, è che serve coerenza da parte della politica: i diritti umani devono venire al primo posto, prima di tutto. Il secondo, è che serve responsabilità: i problemi degli italiani non sono i ...