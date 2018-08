Fiona May | «Che bello se il mio record lo battesse Larissa»

Atletica - Europei 2018 : Italia seconda nel medagliere - brillano Benati e la marcia. La figlia di Fiona May giù dal podio : L’Italia è stata assoluta protagonista agli Europei U18 di Atletica leggera che si sono disputati a Gyor (Ungheria): il secondo posto nel medagliere (4 ori, 4 argenti, 1 bronzo alle spalle dell’inarrivabile Gran Bretagna) identifica il buon valore delle prestazioni messe in mostra dagli azzurrini guidati da Stefano Baldini. Nel contesto continentale di categoria ci siamo fatti valere e abbiamo fatto la differenza ma come sempre la ...

Atletica - Europei allievi Gyor 2018 : Italia protagonista nella velocità e negli ostacoli. C’è la figlia di Fiona May! : Al via domani, giovedì 5 luglio, gli Europei allievi di Atletica 2018. L’Olympic Sports Park di Gyor (Ungheria) ospita l’evento riservato ai migliori under 18 del panorama continentale. La nazionale Italiana partecipa alla spedizione con 48 atleti, 23 uomini e 25 donne: alcuni hanno già testato la pista in occasione dell’Eyof 2017, per altri invece si tratta della loro prima esperienza a livello internazionale. L’Italia ...

Il salto di Larissa - la gioia di Fiona May : se la figlia «batte» la mamma : Un salto da urlo. Lo ha realizzato ai campionati italiani di Rieti la giovanissima Larissa Iapichino, 16 anni ancora da compiere, volando nel lungo a 6.38 e conquistando così il titolo nazionale nella categoria Allieve. Il grido, invece, è tutto della mamma, Fiona May, che sugli spalti è impazzita di gioia quando il tabellone luminoso dello stadio Guidobaldi ha ufficializzato la misura: neppure lei, doppio argento olimpico e due volte ...

Fiona May come Cagnotto e Maldini Quei genitori battuti (dai figli) e felici : Federico MalerbaCi sono quelli che sognano il figlio campione per riscattare le loro vite mediocri - basta farsi un giro la domenica mattina su un qualunque campetto per trovarne a decine - e quelli che invece farebbero di tutto per evitargli il peso del confronto. Perché campioni lo furono, e i loro trionfi rischiano di fare ombra per sempre alla carriera dei pargoli.Di figli d'arte non all'altezza è piena la storia dello sport, alcuni riescono ...

Tutta la gioia di Fiona May : la sua Larissa vola alto : Qualche anno fa era lei a prendere la rincorsa, vestita con la divisa azzurra, e a prepararsi per un grande salto: ora siede sugli spalti per guardare la figlia saltare. Fiona May, campionessa azzurra di salto in lungo e moglie dell’astista toscano Paolo Iapichino, la ricordiamo sui campi delle Olimpiadi edegli Europei pronta a dare il massimo per migliorare il suo salto. Ora invece è passata da atleta a mamma e la vediamo esultare sugli ...

Larissa Iapichino salta lunghissimo : 6.38 ai campionati italiani allievi. E sugli spalti mamma Fiona May reagisce così : Nella seconda giornata dei campionati italiani Allievi di Rieti, 53esima edizione, la scena è tutta per Larissa Iapichino. La lunghista figlia d’arte, sotto gli occhi di mamma Fiona May e Gianni Iapichino, pizzica il grande salto all’ultimo respiro della gara del lungo, con il titolo italiano già in tasca. La 15enne dell’Atletica Firenze Marathon atterra a 6,38 (+0.7) e diventa anche all’aperto la migliore allieva azzurra al primo anno di ...

Larissa Iapichino vola a 6 - 38 a Rieti : e mamma Fiona May : 'Il mio era un urlo da mamma' : In questo momento la figlia di Fiona May, allenata da Gianni Cecconi e Ilaria Ceccarelli, è la numero 1 dell'anno in Europa a livello under 18, la quinta al mondo tra le under 20. La figlia d'arte ha ...