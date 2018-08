Finita in tragedia l' escursione dei tre alpinisti dispersi sul Monte Bianco | recuperato

Separati alla nascita in un losco esperimento sociale : la storia di 3 gemelli Finita in tragedia : Robert Shafran non aveva avuto problemi a farsi degli amici durante il suo primo giorno di college nel 1980. I colleghi gli davano pacche sulle spalle e le ragazze lo abbracciavano e lo baciavano. Era tutto molto caloroso, se non fosse per un particolare: continuavano a chiamarlo Eddy. Il suo nuovo compagno di stanza, Michael Domitz, è riuscito a schiarirgli le idee. L’anno prima, Domitz aveva condiviso la stanza al Sullivan County Community ...