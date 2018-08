'Figc non modifichi format Serie B' : ANSA, - ROMA, 11 AGO - La Lega Pro ha diffida il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, dal modificare il format di Serie B, portando le squadre da 22 a 19 già per la stagione ...

Pirlo sceglie Sky perché la Figc non lo ha scelto : di Tony Damascelli A ndrea Pirlo non ha scelto Sky. E' il calcio che non ha scelto Pirlo. Che ruolo è quello di vice allenatore della nazionale, per un campione del mondo nel Duemilasei, plurimedagliato a livello internazionale con il Milan e protagonista assoluto con la Juventus? La solita lavata di coscienza del Palazzo, una bandiera da piantare sulla pelle ...

Serie B - Frosinone-Palermo : tutto nelle mani della Corte sportiva d’appello della Figc : Il collegio Garanzia rinvia a CSA la decisione su Frosinone-Palermo Il Collegio di Garanzia dello Sport ha chiesto di riformulare le sanzioni a carico del Frosinone, per quanto riguarda il match di ritorno dei play off di Serie B contro il Palermo. Il collegio ha rigettato l’istanza della società siciliana per lo 0-3 a tavolino, ha riunito i ricorsi presentati dai due club e ha rinviato la questione alla Corte sportiva ...

Clamoroso in Serie A - riaperto il caso Frosinone-Palermo : adesso deve decidere la Figc - inizio di campionato a rischio : CAOS IN Serie A- Palermo non è ancora finita. La finale di ritorno dei playoff di Serie B, vinta 2-0 dal Frosinone con la conseguente promozione nel massimo campionato, non è ancora una partita chiusa, almeno dal punto di vista giudiziario. Oggi, infatti, il Collegio di Garanzia del Coni ha riunito i ricorsi dei due club e ha annullato con rinvio la sentenza CSA/FIGC del 27 giugno, di fatto incaricando la Corte Sportiva d’Appello a ...

Figc - a Parma -2 pt per non andare in A : ROMA, 17 LUG - Due punti di penalizzazione al Parma, da scontare per il campionato passato" e con l'effetto dunque di annullare la promozione in serie A: è la richiesta avanzata dalla procura della ...

Tavecchio : “Figc deve pensare che se non ha autonomia è finita” : “Domani si toccano i principi informatori per evitare e far si che le persone candidabili vengano elette. Domani si mette una parola fine su certi discorsi, quindi la federazione deve pensare che se non ha autonomia e se è continuamente sotto commissario, è finita. Il presidente del Coni che nomina il suo segretario come commissario della federazione, e il commissario della Figc che nomina commissario il presidente del Coni alla lega ...

Uva : “Milan? Norme fair play finanziario chiare e Figc non c’entra : “Milan? Quelle del fair-play finanziario sono regole che segue la Uefa, non passano dalla Federazione, è un rapporto diretto fra le società e la Uefa e la Figc non può intervenire. Noi non conosciamo neanche i documenti. Io poi ho anche un altro ruolo di vice presidente Uefa e presidente della commissione sul Financial fair play e club licensing ed è come chiedere al ministro della giustizia di intervenire su giudici e magistrati per ...

Calcio : i club di Serie A spingono per un rinvio delle seconde squadre. La Figc non cambia idea : Il progetto delle Federazione Italiana Giuoco Calcio, riguardante l’introduzione delle seconde quadre, potrebbe subire un rinvio? C’è questa possibilità. Juventus, Inter, Napoli, Roma, Atalanta e Torino sarebbero intenzionate a chiedere alla Figc di ritardare l’inserimento delle compagini, dopo che i parametri sono stati resi noti. Tuttavia, la posizione della Federazione resta la stessa e l’incontro che ci sarà tra ...