Ferragosto tra mostre e musei

Esodo di Ferragosto al via - traffico da bollino nero : la situazione : Esodo di Ferragosto al via, traffico da bollino nero: la situazione Circolazione molto intensa dall'alba sulle arterie principali per gli spostamenti dei vacanzieri. Code sulla Trieste-Venezia, al Brennero e a Casalecchio dove è esplosa l'autocisterna . Tre ore di attesa per attraversare lo Stretto di Messina. traffico IN TEMPO ...

Inizia l’esodo di Ferragosto : fine settimana da bollino nero sulla rete autostradale : Inizia oggi il week end più caldo dell’estate sulle strade italiane. Sarà infatti un fine settimana da bollino nero per la viabilità per le numerose partenze verso le località di mare, soprattutto nella fascia oraria antimeridiana....

Esodo - Anas : viabilità da bollino nero e rosso per il traffico del fine settimana prima di Ferragosto : Ancora un fine settimana di traffico intenso su strade e autostrade italiane. A partire da oggi, si legge in una nota dell’Anas, si registra una circolazione sostenuta lungo la rete di 26mila km gestita da Anas (gruppo FS Italiane) per gli spostamenti che precedono il ferragosto. Tutta la giornata, infatti, è contrassegnata dal bollino rosso. I flussi si intensificheranno ulteriormente domani, sabato 11 agosto, già dalle prime ore ...

Edenlandia : tra musica - comicità e giochi - tanti gli appuntamenti per il lungo weekend di Ferragosto : Edenlandia propone una cinque giorni di appuntamenti da non perdere, tra inaugurazioni, concerti, spettacoli e il grande ferragosto Eden. A dare il via alla staffetta di appuntamenti l'apertura di Old Wild West, che per la prima volta in Europa approda in un parco dei divertimenti. Il noto brand, ...

Le stelle cadenti tra scienza - mito e cultura : grande evento a Ferragosto nel parco archeologico di Tanca Manna : Il parco archeologico Tanca Manna di Nuoro diventa palcoscenico di una suggestiva iniziativa sotto le stelle: “Gli uomini gli Dei e l’Universo”, tra poesia, cultura mitologica e scienza. Il 14 agosto alle 20,30 l’Associazione Astronomica Nuorese, in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Nuoro e il sito archeologico di Tanca Manna, propone uno spettacolo evento per intrattenere il pubblico nella ...

A Passignano sul Trasimeno una festa del libro fino a Ferragosto. Nell'ambito del cartellone letterario-culturale 'Isola del libro Trasimeno'... : ... spettacoli di cabaret e incontri con autori. Per quanto riguarda i café letterari e gli incontri con gli autori, che si terranno al centrale May Fair bar, si parte sabato 11 con la presentazione del ...

Cambia la programmazione di SEAL Team su Rai2 tra slittamenti e pausa di Ferragosto : Quando si tratta di Rai2 è sempre tutto da prendere con le pinze figuriamoci quando si tratta della seconda serata e di una serie americana come SEAL Team. In queste settimane David Boreanaz e i suoi ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro in coppia con MacGyver 2 al mercoledì sera ma tutto è destinato a Cambiare. La serie con Lucas Till anticiperà andando in onda il 13 agosto con gli ultimi tre episodi mentre SEAL Team non andrà in onda il 15 ...

Ferragosto - Tra sole e qualche temporale - ultimi aggiornamenti : Roma - TENDENZA METEO SETTIMANA DI Ferragosto - Secondo gli ultimi aggiornamenti la settimana di Ferragosto vedrà l'anticiclone afro-mediterraneo a tratti disturbato da infiltrazioni più instabili nordatlantiche, pilotate da vortici in transito sul Nord Europa. Una prima perturbazione attraverserà ancora le nostre regioni settentrionali tra lunedì e martedì con fenomeni localmente anche di moderata o forte ...