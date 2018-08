: RT @ausoloda: Grazie Presidente @GiuseppeConteIT Conte, messaggio di Ferragosto agli italiani: «Stiamo cambiando il Paese» - ywan111 : RT @ausoloda: Grazie Presidente @GiuseppeConteIT Conte, messaggio di Ferragosto agli italiani: «Stiamo cambiando il Paese» - AbaOff : Visto che qui in Florida è pieno di italiani in vacanza per Ferragosto, mi hanno chiesto quali canzoni mi sarebbero… - CyberNewsH24 : #Ferragosto, 6 italiani su 10 in viaggio -

Il 57% deglinon resta a casa per, ma ha deciso di mettersi inper raggiungere parenti e amici in vacanza o per una semplice gita. Lo evidenzia un'indagine Coldiretti/Ixe. Solo per poco meno di un italiano su 4 (il 19%) ilè un giorno come gli altri, mentre il 24% coglie l' occasione per stare a casa e riposare. La meta più gettonata per chi parte è il mare (62%), seguita da città d'arte, parchi, riserve, campagna e montagna.(Di sabato 11 agosto 2018)