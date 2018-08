Fate attenzione alle App False sul Google Play Store anche i cloni di Fortnite : Il Play Store di Google è pieno di app False ed app clonate che nascondono virus e rubano informazioni sensibili dal nostro smartphone Fate attenzione alle App False sul Google Play Store anche i cloni di Fortnite Google ci va giù pesante e sul Play Store sta iniziando a rimuovere migliaia di applicazioni False, che […]

Usa - Trump avverte il presidente dell’Iran Rouhani : «Fate attenzione» : «Fate attenzione». Si chiude così un duro messaggio rivolto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al suo omologo iraniano, Hassan Rouhani. «Non minacciare mai più gli Stati...

“Sono pericolosi - Fate attenzione”. L’allarme da non sottovalutare in spiaggia : Tempo di estate, di caldo atroce e di bagni rinfrescanti in mare ai quali non è proprio possibile rinunciare. Con l’accortezza, però, di sapere bene quello che si fa una volta in acqua, per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli e potenzialmente molto pericolose. A partire da un’operazione per molti banale: controllare sempre con attenzione il colore delle bandiere e non sfidare la sorte quando sono rosse, anche se non ...

“Non è un gioco - Fate attenzione”. Muore a 16 anni e la mamma pubblica la foto choc : Reece Murphy, 16 anni, è morto in ospedale lunedì dopo aver subito una “cattiva reazione” al farmaco di classe A dopo aver assunto una pastiglia di ecstasy. La madre ha voluto condividere le immagini strazianti che mostrano sedicenne ricoverato all’ospedale, con il sangue che fuoriesce dalla bocca e una macchina attaccata per consentirne la respirazione. Reece Murphy è morto in ospedale lunedì 2 luglio dopo aver assunto la ...