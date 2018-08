Famiglie italiane indebitate in media per 20 000 euro | nel 2017 +8% di prestiti

Famiglie italiane "in rosso" - sempre più indebitate : in testa c'è la Lombardia : Nuovo studio della Cgia. I "passivi" accumulati con le banche ammontano a quasi 534 miliardi di euro, 20 mila euro in media...

Matteo Salvini - una 'tassa per gli immigrati' per aiutare le Famiglie italiane : Una mossa destinata a cambiare completamente il panorama dell'immigrazione in Italia, come le altre già portate a termine in queste prime settimane di governo. Matteo Salvini e la Lega intendono ...

Azzardo - Di Maio : “Distrugge le Famiglie italiane - via gli spot. Me ne frego se non pagano Ronaldo” : “Perché venirmi a dire che non posso abolire la pubblicità sul gioco d’Azzardo? Perché c’è qualche squadra di calcio che perde i soldi per pagare Cristiano Ronaldo 400 milioni di euro? Abbiate pazienza, non me ne frega niente, io abolisco la pubblicità sul gioco d’Azzardo perché sta distruggendo le famiglie”. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio parlando a Matera. L'articolo Azzardo, Di Maio: “Distrugge le ...

"Bot e Btp solo alle Famiglie italiane - così fermiamo lo spread" : Subito il decreto dignità. E poi una super manovra per il 2019: flat tax più riforma della Fornero, più reddito di cittadinanza. Lo annuncia al Corriere della Sera, il sottosegretario alle Infrastrutture, Armando Siri, che per la Lega ha messo a punto la "rivoluzione fiscale". Siri spiega che le coperture arriveranno dalla "pace fiscale e tagliando gli sprechi", per il resto si aumenterà il deficit."Diciamo - afferma ...