Fallout 76 | Nuove info in Anteprima al QuakeCon 2018

(Di sabato 11 agosto 2018) In occasione del QuakCon, Bethesda ha rilasciatoe interessantirmazioni per76 e vogliamo condividerle con voi.76: Nuovi dettagli da Bethesda A seguire lee interessantirmazioni: Le abilità del gioco vengono rappresentate da delle carte, ognuna di esse appartiene ad una categoria differente Ogni carta può essere potenziata o fusa con altre per incrementarne l’efficacia Possibilità di ottenere un pacchetto di carte ogni 5 livelli Il giocatore potrà subire delle mutazioni che gli garantiscono abilità particolari Il sistema di level-up non avrà limiti, anche se ad un certo punto si otterranno solo carte e non più punti abilità Possibilità di modificare il proprio avatar in qualsiasi momento grazie all’editor del ...