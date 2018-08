Fallimento Cesena | il Comune | mortificato il territorio

Empoli - il Fallimento del Cesena ti porta un nuovo portiere : Dopo il fallimento del Cesena , Andrea Fulignati trova subito squadra. Come riporta Sky Sport, l'estremo difensore è un nuovo giocatore dell' Empoli .

Fallimento per Cesena e Bari - addio serie B : Scadeva nel tardo pomeriggio il termine per regolarizzare la partecipazione al prossimo campionato di serie B . La Covisoc aveva inizialmente decretato l'esclusione dal campionato di Avellino, Bari e ...

Cesena - l'ora del Fallimento : il club ripartirà dai dilettanti : I romagnoli rinunciano al ricorso per iscriversi alla Serie B. Fallisce anche il Bari dopo la retromarcia di Radrizzani e Napoli

Cesena - il Fallimento è realtà : niente ricorso e addio serie B. Riparte dalla D. Salta anche la Reggiana : Poche righe sul sito ufficiale cancellano 78 anni di storia del Cesena, tra cui 13 anni di serie A. L'agonia della società del cavalluccio finisce oggi, con un comunicato del club guidato fino all'...

Cesena - adesso è finita : il club aderisce all’istanza di Fallimento - niente Serie B : Cesena verso il fallimento dopo la decisione del Consiglio di Amministrazione deliberata in data odierna Il Cesena non presenterà ricorso per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Il club romagnolo ha reso noto, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, che il “Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato di aderire all’istanza di fallimento avanzata dalla Procura della ...

Serie B - ufficiale il Fallimento del Cesena : la società ripartirà dai dilettanti : La società romagnola non presenterà ricorso per iscriversi al campionato di Serie B dopo la bocciatura della Covisoc. Il club potrebbe ripartire dalla D. L'articolo Serie B, ufficiale il fallimento del Cesena: la società ripartirà dai dilettanti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'Ac Cesena gioca l'ultima carta per evitare il Fallimento : Cesena "Stiamo facendo il massimo per tenere in vita questa società che merita di vivere". Così Giorgio Lugaresi pochi minuti fa al termine del Cda delL'Ac Cesena. Un consiglio d'amministrazione che ...

Cesena - L'Erario avrebbe bocciato anche la terza proposta di transazione. Fallimento sempre più vicino : La Pec che dovrebbe mettere la parola fine all'agonia del Cesena non sembra sia stata ancora recapitata. Ma ormai parrebbe solo una formalità. Al 31 marzo 2018 la società romagnola aveva un debito ...

Caos a Cesena : la Procura chiede il Fallimento della società : La Procura della Repubblica di Forlì ha chiesto il fallimento dell’Associazione Calcio Cesena, proprio mentre la società calcistica tenta di salvarsi con un piano di ristrutturazione dei debiti. La richiesta è stata presentata al Tribunale mercoledì scorso, 20 giugno, dopo che il giorno prima l’Agenzia delle Entrate aveva respinto per la seconda volta una richiesta di transazione fiscale basata sul dimezzamento del debito con ...

Serie B Cesena - la procura di Forlì chiede il Fallimento : Cesena - La procura della Repubblica di Forlì ha chiesto il fallimento dell'Associazione Calcio Cesena , proprio mentre la società calcistica tenta di salvarsi con un piano di ristrutturazione dei ...

Procura Forlì chiede Fallimento Cesena : ANSA, - Cesena, 23 GIU - La Procura della Repubblica di Forlì ha chiesto il fallimento dell'Associazione Calcio Cesena, proprio mentre la società calcistica tenta di salvarsi con un piano di ...

Fallimento Cesena - Lugaresi shock : “quando leggerete questo scritto io sarò morto” : Fallimento Cesena – Il Cesena sull’orlo del Fallimento, situazione drammatica in vista della prossima stagione. Il Presidente del club romagnolo Giorgio Lugaresi ha pubblicato una lettera shock intitolata ‘Suicidio’ come riporta anche ‘Il Giornale’: “Quando leggerete questo scritto io sarò morto. Non essere riuscito a salvare il Cesena per me è una sconfitta insopportabile. Molte persone a me care ...

Cesena verso il Fallimento. Lugaresi : "Quando leggerete questo io sarò morto" : Il Cesena calcio ha chiuso al tredicesimo posto in classifica l'ultimo campionato di Serie B ma nella prossiam stagione rischia di non poter partecipare al campionato cadetto. Il club bianconero, ...

Il Cesena verso il Fallimento. L'agenzia delle Entrate boccia il piano di rientro. La delusione di Lugaresi : Quattro giorni fa si era chiusa la prima fase della campagna abbonamenti. In 1.255 avevano dato fiducia al Cesena, un po' a scatola chiusa, con il consueto ottimismo romagnolo. D'altronde i ...