Fake news | Giornalismi a Porto Empedocle

I rischi delle Fake news ma è la scienza che conta : Per la cronaca, Capua è la scienziata italiana che, con l'idea di dare anche in politica una mano all'Italia oltre il valore delle sue scoperte scientifiche, è stata costretta a lasciare il ...

Troll - Hate Speech e Fake news : saranno il nostro futuro? : In questi giorni, sulle principali testate giornalistiche, sono numerose le notizie che imperversano raccontando l’attacco Troll via Twitter contro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la messa al bando dalle piattaforme social di Alex Jones, il Troll Complottista creatore di tante e f

Difendersi dalle Fake news? Si può - combattendo lo stress : Gli psicologi Usa suggeriscono di intervenire sull'ansia che spingono ad arginare l'incertezza quotidiana accettando per buono tutto ciò che conferma le nostre idee: "Rilassatevi con l'umorismo o la satira politica o impegnatevi in cause sociali". Ed è da piccoli che bisogna...

Così le Fake news stanno minacciando la scienza : La discussione sulla necessità che la politica prenda decisioni informate, portate sull'arena dei social rischia di innescare tifoserie contrastanti e di dare adito a strumentalizzazioni politiche. ...

Scienziati in campo per combattere le Fake news sulla ricerca e la salute : Penso, per esempio alla scelta di come far venire al mondo i propri figli, o di come andarsene, così come pure la scelta consapevole di conoscere cosa mangiamo'. YouTube Silvio Garattini Anche Silvio ...

Scienziati in campo per combattere le Fake news sulla ricerca e la salute : Ricevuto e condiviso. L'appello lanciato da Ilaria Capua alla comunità scientifica internazionale è arrivato a destinazione. Sono già diversi i ricercatori che, intervistati dall'Agi hanno manifestato la loro adesione a questa mobilitazione invocata dalla ricercatrice italiana ormai trasferita negli Stati Uniti contro le fake news in ambito scientifico, e contro i danni che il populismo e il qualunquismo ...

Abolizione bonus 80 euro : è una Fake news : La notizia dell’Abolizione del bonus di €80 voluto da Renzi per finanziare la Flat Tax ha cominciato a circolare in rete appena terminato l’ultimo vertice di maggioranza del Consiglio dei Ministri tenutosi ieri. Orizzonte Scuola tratta la notizia dell’Abolizione citando le dichiarazioni del ministro dell’economia Giovanni Tria rilasciate al Corriere. Non è uno sgravio (e non riduce la pressione fiscale complessiva, cosa ...

Taglio 80 euro e aumento Iva - Governo smentisce : Fake news : Taglio 80 euro scongiurato, anzi falso. “Il Governo non pensa di togliere gli 80 euro e non vuole aumentare l’iva”. E’ quanto afferma il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, sottolineando che il Governo sta lavorando “per attuare il programma”. “Spiace dover rincorrere alcune indiscrezioni dei giornali – conclude – palesemente false e che servono solo per riempire le ...

Cinque strumenti contro le Fake news : Una fake news fatta bene è tale perché sembra rispondere esattamente alla vostra visione del mondo e vuole essere condivisa. Resistete. 2. Cercare per immagini : Questo strumento può tornare utile ...

Manovra - governo smentisce abolizione bonus 80 euro : 'È Fake news' | : L'esecutivo al lavoro sulla Legge di Bilancio: si studiano le soluzioni per avviare le misure simbolo dell'esecutivo come la "quota 100" e il reddito di cittadinanza. Ma non dovrebbe essere toccato il ...

L'emergenza sulla distribuzione della ricchezza è una Fake news : Roma. La globalizzazione ha fallito e le crescenti disuguaglianze ne sono la prova. Su questa frase potrebbe trovarsi d'accordo tutta la politica italiana, quasi senza distinguo. L'ultimo pretesto per ...

L'appello mondiale di Ilaria Capua per difendere la Scienza dalle Fake news : “I movimenti populisti producono soluzioni semplificate a problemi complessi”, mentre “l’era della post-verità contribuisce a questo quadro dando più valore al sensazionalismo e alle opinioni piuttosto che ai fatti”. Lo denuncia Ilaria Capua che nel saggio “Discovering Invisible Truths”, pubblicato sull’ultimo numero del Journal of Virology, lancia un appello a tutto il mondo ...