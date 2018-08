F1 | Lewis Hamilton | i punti di vantaggio sulla Ferrari? Un sogno

F1 - un gesto che vale più di mille parole : Lewis Hamilton campione di… umiltà [VIDEO] : Il pilota della Mercedes si è messo al lavoro per ripulire una spiaggia dai rifiuti, un gesto che dimostra l’umiltà del campione del mondo in carica Lewis Hamilton non smette di stupire, dimostrando grande bontà d’animo e tanta voglia di fare. Nella pausa estiva del Mondiale di Formula 1, il pilota della Mercedes ha deciso di mettere per un po’ da parte le vacanze e il relax, indossando guanti buona volontà per ripulire ...

F1 - GP Ungheria 2018 : Lewis Hamilton - ora è fuga vera nel Mondiale. Per la Ferrari si fa durissima : Lewis Hamilton ora è ufficialmente in fuga nel Mondiale di Formula Uno grazie alle due vittorie consecutive piazzate nel giro di sette giorni, sovvertendo tutti i pronostici della vigilia tra Germania e Ungheria. Dovevano essere due gare favorevoli alla Ferrari, due appuntamenti perfetti per le Rosse che potevano prendere il largo in classifica generale dopo il trionfo di Sebastian Vettel nella tana di Silverstone e invece la pioggia ha tolto le ...

Lewis Hamilton - GP Ungheria 2018 : “Giornata bellissima - sono punti bonus. Contento per le ultime vittorie” : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes si è letteralmente scatenato all’Hungaroring, ha dominato la gara dall’inizio alla fine con una prestazione eccezionale: il britannico ha sfruttato al meglio la pole position conquistata ieri sulla pioggia e oggi sull’asciutto ha controllato la situazione visto che la Ferrari non è riuscita mai ad attaccarlo. Il Campione ...

F1 - GP Ungheria 2018 : Lewis Hamilton vince in carrozza. 2 Ferrari sul podio - 2° Vettel dopo un gran sorpasso su Bottas : Lewis Hamilton (Mercedes) ringrazia la pioggia di ieri in qualifica e domina il gran Premio di Ungheria di Formula Uno 2018 partendo al comando e gestendo la gara senza patemi. L’inglese fa il bis dopo la vittoria di Hockenheim e va in vacanza con un ampio margine su Sebastian Vettel (Ferrari) che, dopo una gara solida chiude al secondo posto a 17.1 secondi. Il quattro volte campione del mondo si gioca il tutto per tutto con un bel ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton in testa - +24 su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton allunga in testa alla Classifica del Mondiale piloti 2018. Il Campione del Mondo ha vinto il GP di Ungheria 2018 e ora ha 24 punti di vantaggio su Sebastian Vettel che si è dovuto accontentare del secondo posto sul tracciato magiaro. Il britannico della Mercedes potrà difendere praticamente una gara di margine sul tedesco della Ferrari, ora chiamato a una seria riscossa tra Spa e Monza dove si tornerà a gareggiare a fine agosto ...

