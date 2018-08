Ex giardiniere si ammala di cancroRisarcimento record da Monsanto

giardiniere si ammala di tumore - Monsanto dovrà risarcirlo per 289 milioni di dollari : Lo ha stabilito un giudice di San Francisco: l’azienda di biotecnologie agrarie non avrebbe adeguatamente avvertito sui rischi nell’utilizzo di l'erbicida più usato al mondo, contenente glifosato. Dewayne Johnson sie era ammalato per un uso prolungato di quel prodotto. I legali di Monsanto: "Raremo ricorso".Continua a leggere