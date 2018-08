Europei Tuffi 2018 – Batki-Verzotto quarti nella piattaforma sincro mista

Europei Tuffi - Italia quarta : ANSA, - ROMA, 11 AGO - Gli azzurri Noemi Batki e Maicol Verzotto hanno chiuso al quarto posto la finale dalla piattaforma 10 metri sincro agli Europei di tuffi a Glasgow. L'oro è andato ai russi ...

Tuffi - Europei 2018 : nel sincro misto dalla piattaforma Noemi Batki e Maicol Verzotto sono quarti. Oro alla Russia : Finisce con una medaglia di legno per l’Italia la finale del sincro misto dalla piattaforma agli Europei di Tuffi: Noemi Batki e Maicol Verzotto nell’ultima rotazione si fanno sfilare il bronzo dalla Germania. Oro, dopo un lungo testa a testa con la Gran Bretagna, per la Russia, mentre quinta ed ultima si classifica l’Ucraina. Negli obbligatori la coppia azzurra inizia bene con il capofitto indietro carpiato, poi la Russia ...

LIVE Tuffi - Europei 2018 in DIRETTA : Batki-Verzotto sognano l’impresa : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI SABATO 11 AGOSTO Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Europei di Tuffi in corso di svolgimento a Glasgow, Scozia. Quest’oggi saranno di scena il trampolino da 3 metri femminile (qualificazioni alle 10:30, finale alle 18) e la piattaforma sincronizzata mista, che vedrà cinque coppie lottare per le medaglie alle 16:30. Per ...

Europei Tuffi 2018 - Pellacani e Bertocchi staccano il pass per la finale del trampolino tre metri : Le due atlete italiane riescono a qualificarsi per la finale del trampolino tre metri agli Europei di Tuffi, in corso di svolgimento a Glasgow Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi si qualificano per la finale dal trampolino tre metri ai campionati Europei di Tuffi in corso a Glasgow. La 15enne romana centra il settimo punteggio con 278.50, mentre la 23enne milanese l’undicesimo e penultimo utile per la qualificazione con 253.90. La ...

Tuffi - Europei 2018 : il programma di domenica 12 agosto. Orari - tv e italiani in gara : Settima e ultima giornata degli Europei di Tuffi 2018 in arrivo in quel di Glasgow, Scozia. Apre le danze una tra le gare simbolo della specialità, la piattaforma da 10 metri maschile. L’Italia tenterà di far valere le proprie carte con Mattia Placidi e Vladimir Barbu, che alle ore 10:30 italiane (le 9:30 in Scozia) punteranno su un programma identico per quattro Tuffi su sei allo scopo di andare in finale. Dovessero riuscirci, ...

Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi si qualificano per la finale di oggi alle 17 locali, le 18 in Italia, nel trampolino 3 metri agli Europei di tuffi di Glasgow.

Tuffi - Europei 2018 : Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi sono in finale dai tre metri : Ci saranno due azzurre nella finale dei tre metri femminili agli Europei di Tuffi. Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi hanno staccato il pass per l’ultimo atto dopo una qualifica chiusa rispettivamente al settimo e all’undicesimo posto. Una super prestazione di Chiara Pellacani, che alla sua prima gara individuale in un Europeo riesce a centrare una meravigliosa finale. A 16 anni davvero il massimo per la giovane azzurra, che disputa ...

Tuffi - Europei 2018 : sabato 11 agosto. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara : Sesta giornata degli Europei di Tuffi. Torna sul trampolino Elena Bertocchi nei 3m femminili e con lei ci sarà anche Chiara Pellacani. Attenzione anche alla prova del sincro misto dalla piattaforma con Batki-Verzotto che puntano ad una medaglia PROGRAMMA gare ore 10.30: Preliminari 3m donne ore 14.30: Finale sincro misto piattaforma ore 16.00: Finale 3m donne ITALIANI IN gara Sincro Misto Piattaforma: Noemi Batki e Maicol Verzotto 3m ...

Tuffi - Europei 2018 : Elena Bertocchi ci prova dai tre metri. Chiara Pellacani sogna la prima finale : Dopo il bronzo dal metro, Elena Bertocchi torna immediatamente sul trampolino per la prova dai tre metri. Una gara che la milanese sta cercando di fare sua con il passare del tempo, ma nella quale finora non è riuscita ad eguagliare i suoi risultati dal metro. Elena ha diChiarato di essere molto soddisfatta per il terzo posto odierno, anche perchè nell’ultimo allenamento ha risentito di un problema muscolare. Un piccolo stop che non ha ...

Europei Tuffi 2018 - Elena Bertocchi medaglia di bronzo nel trampolino da 1 metro : La milanese di 23 anni era campionessa in carica, non è riuscita a confermare il titolo continentale complice un penultimo tuffo non perfetto: l'"uno e mezzo rovesciato" che ha ottenuto solamente 50.

Tuffi - Europei : Chiarabini e Tocci quinti dal trampolino sincro da 3 metri : Andrea Chiarabini e Giovanni Tocci terminano al quinto posto la finale del trampolino da tre metri sincro ai campionati Europei di Tuffi in corso a Glasgow. La coppia azzurra che quest'anno è tornata ...

Tuffi - Europei 2018 : Elena Bertocchi di bronzo dal metro. Maria Polyakova conquista l’oro : E’ di bronzo Elena Bertocchi nella finale del trampolino da un metro femminile degli Europei 2018 di Tuffi. La lombarda, oro continentale a Kiev (Ucraina) dodici mesi fa, deve accontentarsi del terzo gradino del podio al termine di una gara buona a cui però è mancato quel qualcosa in più per fare la differenza in ogni tuffo. L’oro va alla russa Maria Polyakova (285.55) a precedere la connazionale Nadezhda Bazhina (276.00) e la nostra ...