Europei Nuoto di fondo 2018 | Ferry Weertman fa parlare olandese anche il team event

oasport

: #Glasgow2018 Europei di nuoto: tripletta per Simona #Quadarella, oro anche nei 400 sl ? - RaiNews : #Glasgow2018 Europei di nuoto: tripletta per Simona #Quadarella, oro anche nei 400 sl ? - Agenzia_Ansa : Europei nuoto, tripletta #Quadarella, oro anche 400 stile libero #glasgow2018 - repubblica : ?? Simona #Quadarella vince l'oro nei 400 stile libero ??????????? -

(Di sabato 11 agosto 2018) Cambia l’o, non cambia l’uomo dei successi:trascina al successo la staffetta dell’Olanda nelsulla distanza dei 5 km aglididia Glasgow, superando la Germania (Florian Wellbrock) in volata. Terzo posto per la Francia, con Marc-Antoine Olivier in grado di mettere a frutto il lavoro dei tre precedenti frazionisti. Per l’Italia c’è un quinto posto che lascia un minimo d’amaro in bocca, vista la fortunata tradizione azzurra in questoo in tempi recenti. Nella prima frazione sono tre le squadre che s’affidano a un maschio: la Russia con Denis Adeev, l’Ungheria con Daniel Szekelyi e la Slovenia con Ivan Fratric. Russia e Ungheria, in particolare, fanno il vuoto, mentre nel gruppo femminile è brava Martina De Memme a fare gara di testa. Chi perde terreno, per un errore di ...