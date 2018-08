Europei Nuoto 2018 – L’Italia non brilla nel team event di fondo | azzurri fuori dal

Europei Nuoto di fondo 2018 : Ferry Weertman fa parlare olandese anche il team event - Italia quinta : Cambia l’evento, non cambia l’uomo dei successi: Ferry Weertman trascina al successo la staffetta dell’Olanda nel team event sulla distanza dei 5 km agli Europei di Nuoto di fondo 2018 a Glasgow, superando la Germania (Florian Wellbrock) in volata. Terzo posto per la Francia, con Marc-Antoine Olivier in grado di mettere a frutto il lavoro dei tre precedenti frazionisti. Per l’Italia c’è un quinto posto che lascia un ...

LIVE Nuoto di fondo - Europei 2018 in DIRETTA : gara mista a squadre - l’Italia sfida la corazzata dell’Olanda : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI SABATO 11 AGOSTO Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del Team Event del Nuoto di fondo agli Europei 2018. Nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale a Glasgow (Gran Bretagna), dopo i successi della cinque e dieci chilometri firmati dalla olandese Sharon van Rouwendaal e gli ori di Kristóf Rasovszky e di Ferry Weertman tra gli uomini, i “caimani” delle ...

Europei Nuoto 2018 - applausi per gli atleti italiani a Fiumicino. Quadarella : 'Sono felicissima' : E' tornata in Italia la nazionale italiana di nuoto. La spedizione azzurra più vincente nella storia degli Europei che a Glasgow ha conquistato 22 medaglie . A Roma Fiumicino, con ben 3 ore di ritardo,...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : l’Italia va a caccia del podio nel team event. Olanda e Francia favorite : Domani nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale a Glasgow (Gran Bretagna), terza gara del programma degli Europei 2018 di Nuoto di fondo. Dopo i successi della cinque e dieci chilometri firmati dalla olandese Sharon van Rouwendaal e gli ori di Kristóf Rasovszky di Ferry Weertman tra gli uomini, i “caimani” delle acque libere si esibiranno nel team Event, una prova di squadra nella quale due ragazze e due ragazzi si cimenteranno ...

Nuoto - Europei 2018 : Federica Pellegrini a secco di medaglie dopo 12 anni. Urge un ritorno ai 200 sl per tornare competitiva : Ammettiamolo, un po’ ce lo aspettavamo. Nella trionfale spedizione italiana del Nuoto agli Europei 2018 di Glasgow, all’insegna del nuovo che avanza e del record di medaglie ottenute (22), quattro in più di Debrecen 2012, Federica Pellegrini non partecipa alla festa attivamente, a secco di podi in questa rassegna continentale. Un dato statistico rilevante che non accadeva da 12 anni: gli Europei erano quelli di Budapest 2006. In ...

Wonder Simona - il tris d'oro della Quadarella : da Ottavia al trono degli Europei di nuoto : GLASGOW Simona Quadarella, bambina piccola, qualche anno fa , pochissimo: ne ha 19, , s'avvicinava con penna e foglietto al Foro Italico ad Alessia Filippi e le chiedeva l'autografo: ne ha un cassetto.

Nuoto - Europei 2018 - Massimiliano Rosolino : “Senza i grandi - i giovani si sono espressi al meglio. C’è terreno fertile per Tokyo 2020” : Gli Europei di Glasgow sono stati un’edizione trionfale per il Nuoto azzurro che ha collezionato ben 22 medaglie, di cui sei d’oro. I nostri portacolori sono stati protagonisti in ogni gara, dimostrando la crescita esponenziale di tutto il movimento che può guardare con grande ottimismo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Un commento autorevole su questa prestazione arriva da Massimiliano Rosolino, campione olimpico a Sydney 2000 nei 200 misti, in ...

Nuoto italiano da record agli Europei di Glasgow : mai così tante medaglie : Altre tre medaglie d'oro: Piero Codia nei 100 farfalla e Margherita Panziera nei 200 dorso. Simona Quadarella fa il tris nei 400 stile libero dopo la vittoria negli 800 e nei 1.500 - A questo punto, ...

Europei Nuoto tinti di azzurro : oro per Quadarella - Panziera e Codia : L'Inno di Mameli è la hit più gettonata nell'ultima giornata dei 34esimi campionati di nuoto al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow. Per ben tre volte il gradino...