Europei di Berlino | Antonella Palmisano bronzo nella 20 km di marcia

Atletica - Europei 2018 : posticipata la 20 km di marcia femminile! Fuga di gas a Berlino. Il nuovo programma e l'orario - si gareggia con gli ... : Si partirà dunque alle ore 10.55, insieme alla 20 km maschile! Le gare sono trasmesse in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE ...

Atletica - Europei 2018 : posticipata la 20 km di marcia femminile! Fuga di gas a Berlino. Il nuovo programma e l’orario : Ritardo sulla partenza dalla 20 km di marcia femminile agli Europei 2018 di Atletica leggera. La gara sarebbe dovuta partire alle ore 09.05 e invece le ragazze sono ancora ferme sulla linea, lo start verrà dato non prima delle ore 09.35. Ci sono infatti i vigili del fuoco lungo il tracciato che si snoda per le strade di Berlino, un mezzo dei pompieri si trova nei pressi di un tombino e si parla di una possibile Fuga di gas che ha costretto gli ...

GIANMARCO TAMBERI/ Oggi - finale salto in alto streaming video e diretta tv - orario (Europei Berlino 2018) : GIANMARCO TAMBERI, Oggi in finale nel salto in alto. Agli Europei di Berlino l'atleta azzurro, dopo le delusioni degli ultimi due anni, cerca l'acuto continentale

Europei Atletica 2018 Berlino/ Streaming video e diretta tv : orario e programma (oggi 11 agosto) : diretta Europei Atletica Berlino 2018: info Streaming video e tv della penultima giornata di gare per la competizione, oggi 11 agosto. Attenzione a Osakue e Tamberi.

Atletica - Europei di Berlino : le ragazze italiane della 4x400 volano in finale : Avevano esaltato e scatenato anche discussioni che con lo sport non c'entrano nulla. Ma Libania Grenot, Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso e Raphaela Lukudo pensano solo a correre e corrono anche veloci. La staffetta 4x400 italiana, oro agli ultimi Giochi del Mediterraneo, punta decisamente al podio anche ai Campionati Europei di Berlino [VIDEO]. In finale le nostre portacolori del giro di pista si sono superate, migliorando di quasi ...

DIRETTA/ Europei Atletica Berlino 2018 streaming video e tv : Ingebritsen medaglia d'oro

Europei Atletica 2018 – Pedroso quinta a Berlino - Alessia Trost ottava : Continua lo spettacolo degli Europei di Atletica 2018: Pedroso quinta, Alessia Trost ottava Nella terzultima serata dei Campionati Europei a Berlino, quinto posto di Yadis Pedroso in finale sui 400 ostacoli. La primatista italiana lotta a lungo per il podio, ma paga un’incertezza sulla barriera conclusiva e con 55.80 ripete lo stesso piazzamento ottenuto nell’edizione di quattro anni fa. Oro alla svizzera Lea Sprunger in 54.33. Nell’alto ...

Diretta / Europei Atletica Berlino 2018 streaming video e tv : delusione Yadisleidy Pedroso

Diretta / Europei Atletica Berlino 2018 streaming video e tv : secondo tentativo per la Trost

I nostri azzurri agli Europei di atletica a Berlino : Quanta bellezza e quanto talento in queste atlete e in questi atleti, nelle nostre ragazze e nei nostri ragazzi che vestono l'azzurro agli europei di atletica a Berlino con il sorriso, italiani nel modo di essere e di pensare, figli della nostra terra, delle nostre abitudini, delle nostre contraddizioni.Si allenano, corrono, saltano, vincono stanno arricchendo il nostro medagliere. L'atletica leggera sta ritornando, grazie anche a loro, a essere ...

Diretta / Europei Atletica Berlino 2018 streaming video e tv : le staffette avanzano - Donato eliminato!

Atletica - Europei di Berlino : Chiappinelli di bronzo - Desalu corre i 200m in 20"13 : Magari qualcuno inizierà a chiedermi gli autografi, invece che io agli altri Finale 400 ostacoli maschili: Warholm trionfa con il nuovo record europeo under 23: Il campione del mondo Karsten Warholm ...

Europei Atletica Berlino 2018/ Streaming video e diretta tv : orario e programma gare (oggi 10 agosto) : diretta Europei Atletica Berlino 2018: info Streaming video e tv delle gare in programma oggi venerdi 10 agosto nella capitale tedesca. Si parte con il lancio del martello donne.