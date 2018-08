Europei | bronzo per Palmisano nei 20 chilometri di marcia femminile

Europei atletica - bronzo per Antonella Palmisano nella 20 km marcia : Oro alla spagnola Maria Perez. Uomini: Stano sfiora il podio

Atletica - Europei 2018 : Antonella Palmisano festeggia il bronzo nella marcia - Maria Perez batte Drahotova : Arriva la terza medaglia per l’Italia agli Europei 2018 di Atletica leggera e porta la firma di Antonella Palmisano che ha conquistato il bronzo nella 20 km di marcia. La pugliese, già bronzo ai Mondiali dello scorso anno, era partita con i favori del pronostico anche in ottica vittoria ma chiude comunque con un onorevole terzo posto che conferma la sua caratura internazionale. La 27enne ha cercato in tutti i modi di centrare il bersaglio ...

Europei Atletica 2018 - soddisfazioni dalla marcia : Palmisano bissa il bronzo dell’anno scorso - Antonella magica nella 20km : Antonella Palmisano, dopo il bronzo dell’anno scorso, si conferma terza nella 20km di marcia agli Europei di Berlino 2018 Con un ritardo di due ore sul programma, a causa di una fuga di gas tra le vie di Berlino, la gara della 20km di marcia è giunta al termine portando una gioia all’Italia. Antonella Palmisano, con il tempo di 1h27’30”, giunge terza sul traguardo della competizione europea e si aggiudica un bronzo, proprio ...

Ginnastica - Europei 2018 : impresa pazzesca di Nicolò Mozzato - Campione d’Europa all-around! Italia di bronzo con la squadra : Nicolò Mozzato ha confezionato un’impresa davvero pazzesca all’SSE Hydro di Glasgow e si è laureato Campione d’Europa nel concorso generale tra gli juniores. Si tratta di un successo incredibile per questo ragazzo classe 2000 che ha sovvertito tutti i pronostici della vigilia e si è messo al collo la medaglia d’oro al termine di una giornata campale che risolleva la nostra artistica maschile. Il veneziano ha totalizzato ...

Tuffi - Europei 2018 : Elena Bertocchi di bronzo dal metro. Maria Polyakova conquista l’oro : E’ di bronzo Elena Bertocchi nella finale del trampolino da un metro femminile degli Europei 2018 di Tuffi. La lombarda, oro continentale a Kiev (Ucraina) dodici mesi fa, deve accontentarsi del terzo gradino del podio al termine di una gara buona a cui però è mancato quel qualcosa in più per fare la differenza in ogni tuffo. L’oro va alla russa Maria Polyakova (285.55) a precedere la connazionale Nadezhda Bazhina (276.00) e la nostra ...

Europei - Chiappinelli si aggiudica il bronzo nei 3000 siepi : Roma, 10 ago., askanews, - Splendida seconda medaglia per l'Italia agli Europei di Berlino: impresa di Yohanes Chiappinelli, bronzo nei 3000 siepi con 8:35.81 in un gara di estrema maturità e di ...

Atletica - Europei di Berlino : Chiappinelli di bronzo - Desalu corre i 200m in 20"13 : Magari qualcuno inizierà a chiedermi gli autografi, invece che io agli altri Finale 400 ostacoli maschili: Warholm trionfa con il nuovo record europeo under 23: Il campione del mondo Karsten Warholm ...

Europei di nuoto - pioggia di medaglie per gli azzurri : Codia e Panziera oro - Vergani e Castiglioni bronzo : Ultima giornata trionfale a Glasgow per l'Italia. Altra impresa di Simona Quadarella che centra il suo terzo oro, meglio anche di Federica Pellegrini.

Risultati Europei atletica : le gare di giovedi 9 agosto. Bronzo per Chiappinelli nelle siepi : 20.18: la finale dei 400 hs maschili è vinta dal norvegese, campione del mondo, Karsten Warholm con 47.64. Argento per il turco Yasmani Copello con 47.81 e Bronzo per l'irlandese Thomas Barr con 48.