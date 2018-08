Europei | bronzo per la Palmisano nei 20 chilometri di marcia

Europei - Antonella Palmisano bronzo nella 20 km di marcia : Roma, 11 ago., askanews, - Terza medaglia per l'Italia ai Campionati Europei di Berlino. È il bronzo di Antonella Palmisano, una garanzia nella 20km di marcia dopo il terzo posto dello scorso anno ai ...

Europei Atletica 2018 – Il bronzo prima del matrimonio - Antonella Palmisano soddisfatta : “è stata una gara tosta” : Le parole di Antonella Palmisano dopo il bronzo di oggi nella 20 km di marcia agli Europei di Atletica 2018 Un fiore tra i capelli, un soffio di bronzo sulle strade di Berlino. Dopo il terzo posto ai Campionati Europei nella 20 chilometri di marcia, che ripete quello del 2017 ai Mondiali di Londra, l’azzurra Antonella Palmisano esulta. LaPresse/PA “Sono molto contenta soprattutto di essermi confermata. Non era facile prendere ...

Atletica - Europei 2018 : Antonella Palmisano festeggia il bronzo nella marcia - Maria Perez batte Drahotova : Arriva la terza medaglia per l’Italia agli Europei 2018 di Atletica leggera e porta la firma di Antonella Palmisano che ha conquistato il bronzo nella 20 km di marcia. La pugliese, già bronzo ai Mondiali dello scorso anno, era partita con i favori del pronostico anche in ottica vittoria ma chiude comunque con un onorevole terzo posto che conferma la sua caratura internazionale. La 27enne ha cercato in tutti i modi di centrare il bersaglio ...

Europei Atletica 2018 - soddisfazioni dalla marcia : Palmisano bissa il bronzo dell’anno scorso - Antonella magica nella 20km : Antonella Palmisano, dopo il bronzo dell’anno scorso, si conferma terza nella 20km di marcia agli Europei di Berlino 2018 Con un ritardo di due ore sul programma, a causa di una fuga di gas tra le vie di Berlino, la gara della 20km di marcia è giunta al termine portando una gioia all’Italia. Antonella Palmisano, con il tempo di 1h27’30”, giunge terza sul traguardo della competizione europea e si aggiudica un bronzo, proprio ...

Atletica : Europei - bronzo Palmisano : 12.30 Agli Europei di Berlino, terzo bronzo per la squadra italiana. Lo conquista Antonella Palmisano nella 20km di marcia. L'azzurra, con un'ottima condotta di gara, chiude in 1h27'30" dietro alla spagnola Perez (1h26'36") e alla ceca Drahotova (1h27'03"). La Spagna fa doppietta con il successo di Alvaro Martin nella gara maschile (1h20'42"). Sfiora il podio Massimo Stano, quarto per 1" dietro al russo Mizinov.

Ginnastica - Europei 2018 : impresa pazzesca di Nicolò Mozzato - Campione d’Europa all-around! Italia di bronzo con la squadra : Nicolò Mozzato ha confezionato un’impresa davvero pazzesca all’SSE Hydro di Glasgow e si è laureato Campione d’Europa nel concorso generale tra gli juniores. Si tratta di un successo incredibile per questo ragazzo classe 2000 che ha sovvertito tutti i pronostici della vigilia e si è messo al collo la medaglia d’oro al termine di una giornata campale che risolleva la nostra artistica maschile. Il veneziano ha totalizzato ...