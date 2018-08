Europei atletica - bronzo per Palmisano : ANSA, - ROMA, 11 AGO - Antonella Palmisano ha vinto la medaglia di bronzo nella 20 km di marcia femminile agli Europei di atletica in corso a Berlino. L'oro è andato alla spagnola Maria Perez, argento ...

Atletica - Europei 2018 : Massimo Stano sfiora il bronzo nella marcia! Alvaro Martin vince la 20 km : Mattinata rovente a Berlino dove si sono svolte in contemporanea le 20 km di marcia. Al femminile ha vinto la spagnola Perez e la nostra Antonella Palmisano ha conquistato il bronzo, al maschile arriva ancora un successo delle Furie Russe grazie ad Alvaro Martin e purtroppo sfuma di pochissimo una medaglia per l’Italia. Gara molto tattica fino agli ultimi cinque chilometri quando si scaldano gli animi e si stacca un gruppo in cui brillano ...

Atletica - Europei 2018 : Antonella Palmisano festeggia il bronzo nella marcia - Maria Perez batte Drahotova : Arriva la terza medaglia per l’Italia agli Europei 2018 di Atletica leggera e porta la firma di Antonella Palmisano che ha conquistato il bronzo nella 20 km di marcia. La pugliese, già bronzo ai Mondiali dello scorso anno, era partita con i favori del pronostico anche in ottica vittoria ma chiude comunque con un onorevole terzo posto che conferma la sua caratura internazionale. La 27enne ha cercato in tutti i modi di centrare il bersaglio ...

Europei atletica 2018 - soddisfazioni dalla marcia : Palmisano bissa il bronzo dell’anno scorso - Antonella magica nella 20km : Antonella Palmisano, dopo il bronzo dell’anno scorso, si conferma terza nella 20km di marcia agli Europei di Berlino 2018 Con un ritardo di due ore sul programma, a causa di una fuga di gas tra le vie di Berlino, la gara della 20km di marcia è giunta al termine portando una gioia all’Italia. Antonella Palmisano, con il tempo di 1h27’30”, giunge terza sul traguardo della competizione europea e si aggiudica un bronzo, proprio ...

Atletica : Europei - bronzo Palmisano : 12.30 Agli Europei di Berlino, terzo bronzo per la squadra italiana. Lo conquista Antonella Palmisano nella 20km di marcia. L'azzurra, con un'ottima condotta di gara, chiude in 1h27'30" dietro alla spagnola Perez (1h26'36") e alla ceca Drahotova (1h27'03"). La Spagna fa doppietta con il successo di Alvaro Martin nella gara maschile (1h20'42"). Sfiora il podio Massimo Stano, quarto per 1" dietro al russo Mizinov.

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : si comincia - uomini e donne insieme nella 20 km di marcia! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI SABATO 11 AGOSTO Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera (sabato 11 agosto). Questa mattina si disputano le 20 km di marcia, le due gare più brevi del tacco-punta assegneranno le medaglie e si preannuncia grande spettacolo per le strade di Berlino dove i migliori interpreti dell’arte si daranno battaglia per la conquista del ...

Atletica - Europei : la 4x400 donne in finale - simbolo di multietnicità : E, per come va il mondo, c'è proprio nulla di cui sorprendersi. Anche perché, in ogni caso, non sono atleti «comprati», come avviene altrove. Si può invece notate che diverse delle migliori ...

Atletica - Europei 2018 : posticipata la 20 km di marcia femminile! Fuga di gas a Berlino. Il nuovo programma e l’orario : Ritardo sulla partenza dalla 20 km di marcia femminile agli Europei 2018 di Atletica leggera. La gara sarebbe dovuta partire alle ore 09.05 e invece le ragazze sono ancora ferme sulla linea, lo start verrà dato non prima delle ore 09.35. Ci sono infatti i vigili del fuoco lungo il tracciato che si snoda per le strade di Berlino, un mezzo dei pompieri si trova nei pressi di un tombino e si parla di una possibile Fuga di gas che ha costretto gli ...

Atletica - Europei 2018 : oggi la giornata più attesa dagli italiani - il programma : Una giornata carica di premesse e promesse, ma le ultime non sono state mantenute dagli atleti italiani almeno nelle gare che valevano il podio, nel corso della quinta giornata del Campionati Europei di Atletica [VIDEO]. Il medagliere azzurro resta dunque fermo a due bronzi, entrambi arrivati dal mezzofondo ad opera di Yemaneberhan Crippa sui 10.000 metri e di Yohanes Chiappinelli sui 3.000 metri siepi. Dunque, passando in rassegna le varie ...