Europei | Antonella Palmisano bronzo nella 20 km di marcia

Europei Atletica 2018 – Il bronzo prima del matrimonio - Antonella Palmisano soddisfatta : “è stata una gara tosta” : Le parole di Antonella Palmisano dopo il bronzo di oggi nella 20 km di marcia agli Europei di Atletica 2018 Un fiore tra i capelli, un soffio di bronzo sulle strade di Berlino. Dopo il terzo posto ai Campionati Europei nella 20 chilometri di marcia, che ripete quello del 2017 ai Mondiali di Londra, l’azzurra Antonella Palmisano esulta. LaPresse/PA “Sono molto contenta soprattutto di essermi confermata. Non era facile prendere ...

