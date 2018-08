Europei 2018 di atletica leggera | Palmisano di bronzo nella 20 chilometri di marcia

Ginnastica - Europei 2018 : la Russia vince la gara a squadre - tris della corazzata. Italia ultima con lo 0 di Russo e tanti errori : La Russia si laurea Campionessa d’Europa per la terza volta consecutiva nella gara a squadre maschile: un dominio persistente della corazzata dell’Est che anche all’SSE Hydro ha saputo dettare legge con grande personalità al termine di una gara bellissima e davvero molto tirata. Il quintetto ha faticato infatti a prendere il largo, tenuto a bada dalla Gran Bretagna fino all’ultima rotazione: le due squadre hanno infatti ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : van Rouwendaal e Reymond i favoriti. Bridi e Ruffini cercano il riscatto : Il lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale a Glasgow (Gran Bretagna), sarà teatro dell’ultima esibizione dei “caimani” del Nuoto di fondo in questa edizione 2018 degli Europei. Sarà la venticinque chilometri a caratterizzare una giornata particolarmente dura per gli atleti. La distanza, da sempre, è una sfida ed aggiudicarsi la vittoria finale ha difficoltà che vanno ben al di là dell’immaginabile. Forza, ...

Campionati Europei BMX 2018 – Sciortino non va oltre gli ottavi di finale a Galsgow : L’azzurro effettua un ottimo giro, ma non riesce ad accedere ai quarti, il ct Gargaglia: “Europeo difficilissimo, tutti i ragazzi hanno dato il meglio in condizioni non ottimali” Trasferta di Glasgow conclusa agli ottavi di finale per la nazionale italiana, in questi Campionati Europei per Elite 2018. Migliore degli azzurri Martti Sciortino, che nonostante un ottimo giro non riesce a superare il turno ed accedere ai ...

Gianmarco Tamberi / Finale salto in alto streaming video e diretta tv : il borsino dei rivali (Europei 2018) : Gianmarco Tamberi, oggi in Finale nel salto in alto. Agli Europei di Berlino l'atleta azzurro, dopo le delusioni degli ultimi due anni, cerca l'acuto continentale(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 15:51:00 GMT)

Atletica - Europei 2018 : l’Italia prova a stupire nella Maratona con Sara Dossena - Mazuronak davanti a tutte : L’Italia proverà a ricoprire un ruolo di outsider nella Maratona femminile degli Europei 2018 di Atletica leggera. Per le strade di Berlino proveremo a giocarci le nostre carte soprattutto con Sara Dossena che non vuole smettere di stupire dopo il sesto posto ottenuto lo scorso autunno a New York: l’ex triathleta è cresciuta davvero molto, sembra essere perfetta per i 42 km e nella capitale tedesca proverà a dire la sua con il sogno ...

LIVE Tuffi - Europei 2018 in DIRETTA : Batki-Verzotto sognano l’impresa : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI SABATO 11 AGOSTO Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Europei di Tuffi in corso di svolgimento a Glasgow, Scozia. Quest’oggi saranno di scena il trampolino da 3 metri femminile (qualificazioni alle 10:30, finale alle 18) e la piattaforma sincronizzata mista, che vedrà cinque coppie lottare per le medaglie alle 16:30. Per ...

Atletica - Europei 2018 : quando gareggia Filippo Tortu nella staffetta 4×100? Data - programma - orari e tv : L’Italia vuole sognare in grande con la staffetta 4×100 maschile agli Europei 2018 di Atletica leggera, gli azzurri cercheranno di lottare per conquistare una medaglia: servirà una vera e propria impresa da parte del nostro quartetto che ha comunque le carte in regola per provarci contro Gran Bretagna, Francia e le altre potenze. Ci affideremo ovviamente a Filippo Tortu, desideroso di riscatto dopo il quinto posto nella prova ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : il programma di domenica 12 agosto. Orari - tv e tutti gli azzurri in gara : Gli Europei di Nuoto in acque libere di Glasgow 2018 (anzi, del Loch Lomond, che è a una quarantina di chilometri) volgono al termine. La chiusura è affidata all’evento di lunga distanza per eccellenza, la 25 km. L’Italia, al femminile, schiererà Aurora Ponselé, già bronzo sui 10 km nel 2014, Arianna Bridi, già quarta nella 5 km, e Martina Grimaldi, che sulla distanza ha vinto l’oro mondiale (Barcellona 2013) ed europeo ...

BMX - Europei 2018 : doppietta britannica al maschile con Kyle Evans e Kye Whyte. Laura Smulders difende il titolo al femminile : Si sono assegnati oggi a Glasgow (Gran Bretagna) i titoli degli Europei di BMX. Una rassegna continentale che ha regalato diverse sorprese in campo maschile, mentre il pronostico è stato rispettato al femminile. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di questa decisiva giornata di gare. Nella finale maschile tifosi in delirio al Glasgow BMX Centre per la doppietta della Gran Bretagna. Oro conquistato dal 24enne Kyle Evans, già finalista ai ...

Europei Tuffi 2018 - Pellacani e Bertocchi staccano il pass per la finale del trampolino tre metri : Le due atlete italiane riescono a qualificarsi per la finale del trampolino tre metri agli Europei di Tuffi, in corso di svolgimento a Glasgow Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi si qualificano per la finale dal trampolino tre metri ai campionati Europei di Tuffi in corso a Glasgow. La 15enne romana centra il settimo punteggio con 278.50, mentre la 23enne milanese l’undicesimo e penultimo utile per la qualificazione con 253.90. La ...

Europei Atletica 2018 – Il bronzo prima del matrimonio - Antonella Palmisano soddisfatta : “è stata una gara tosta” : Le parole di Antonella Palmisano dopo il bronzo di oggi nella 20 km di marcia agli Europei di Atletica 2018 Un fiore tra i capelli, un soffio di bronzo sulle strade di Berlino. Dopo il terzo posto ai Campionati Europei nella 20 chilometri di marcia, che ripete quello del 2017 ai Mondiali di Londra, l’azzurra Antonella Palmisano esulta. LaPresse/PA “Sono molto contenta soprattutto di essermi confermata. Non era facile prendere ...

Europei Nuoto 2018 – L’Italia non brilla nel team event di fondo - azzurri fuori dal podio : oro all’Olanda : Nel team event di Nuoto di fondo agli Europei, l’Italia non va oltre il quinto posto. Oro all’Olanda davanti a Germania e Francia L’Olanda vince la medaglia d’oro nel team event (4×1.25 km mixed) ai campionati Europei di fondo in corso nelle fredde acque (17,3 gradi) di Loch Lomond in Scozia. Il quartetto ‘orange’ ha chiuso in 52’35″0 davanti a Germania (52’35″6) e Francia ...

Atletica - Europei 2018 : il programma di domenica 12 agosto. Orari - tv e italiani in gara : domenica 12 agosto si concludono gli Europei 2018 di Atletica leggera. A Berlino andrà in scena l’ultima giornata, si assegnano ben dieci titoli: si parte già in mattina con le due maratone, poi in serata l’ultima abbuffata in cui spiccano le due staffette veloci. L’Italia vuole essere assoluta protagonista e si gioca le sue migliori carte nella 42 km, tra le donne si spera soprattutto in Sara Dossena mentre al maschile Stefano ...

Atletica - Europei 2018. Antonella Palmisano : “La ciliegina sulla torta - medaglia verso le Olimpiadi. Ora mi sposo” : Antonella Palmisano ha conquistato la medaglia di bronzo nella 20 km di marcia agli Europei 2018 di Atletica leggera. La pugliese torna su un podio internazionale dopo il terzo posto dello scorso anno ai Mondiali, confermandosi tra le migliori interpreti del tacco-punta in circolazione. La 27enne era tra le favorite per la vittoria, chiude mettendosi al collo un bronzo comunque importante per la nostra spedizione a Berlino e può guardare ...