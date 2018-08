Estate | mille controlli | 93 mila sequestri con Spiagge Sicure

Governo : Gentiloni - perchè Milleproroghe in Estate? : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Leggo che il Governo sta per presentare un decreto #Milleproroghe. Tipico decreto di fine anno, perché farlo ad agosto? Per i ritardi, i dissensi sulle nomine, i rinvii accumulati. Così, arriva il cambiamento, almeno di stagione. Sarà tre volte Natale?”. Lo scrive su twitter Paolo Gentiloni del Pd. L'articolo Governo: Gentiloni, perchè Milleproroghe in estate? sembra essere il primo su Meteo Web.