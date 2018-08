Estate | al via Spiagge Sicure

Forza Italia - effetto-Silvia Sardone : ecco chi dopo l'Estate abbandonerà Silvio Berlusconi : Anche se andremo alle urne il prossimo anno, i tempi della politica non corrispondono a quelli dei partiti. Le operazioni per delineare le griglie dei candidati sono già in corso. Tanto che Fdi ...

In viaggio con lei : l’Estate di Fialdini e Rafanelli tra racconto e recitazione : In viaggio con lei Storie di vita, aneddoti, testimonianze e ricordi. L’estate italiana raccontata da Francesca Fialdini ed Angela Rafanelli è un itinerario on the road (anzi, on the coast) tra passato e presente. Ad In viaggio con lei, il nuovo access domenicale di Rai 3 in onda per tutto agosto, la bella stagione ed il mare sono – tuttavia – solo un pretesto, uno spunto che consente alle conduttrici di approfondire (in alcuni ...

Ferragosto Pop : a Rimini Al Bano e Romina in concerto danno il via al lungo calendario di appuntamenti verso la festa d'Estate : ... fachiri, mangiafuoco, danzatrici, musicisti e artigiani del gusto si alterneranno lungo la riva e accenderanno la notte di Ferragosto in un crescendo di ritmi, sapori, fiamme, spettacoli e fuochi ...

In viaggio con lei - su Rai 3 l'Estate italiana vista da Francesca Fialdini e Angela Rafanelli : Format on the road per Francesca Fialdini e Angela Rafanelli che da oggi, domenica 5 agosto, raccontano l'estate italiana con "In viaggio con lei", su Rai 3 alle 20.30 per quattro settimane. Per tutto il mese d'agosto, quindi, la Fialdini - da settembre di nuovo al timone de La Vita in Diretta - e la Rafanelli - già Iena e nella scorsa stagione inviata di Domenica In - gireranno l'Italia nei luoghi più iconici dell'estate tricolore. Si ...

Estate 2018 - record di caldo in tutto il mondo a luglio : dai 41 - 1°C del Giappone ai 51 - 3°C dell’Algeria passando per i 32°C della Scandinavia - “è il dramma del cambiamento climatico” : Un’Estate di temperature estreme quella del 2018, che continua a far registrare ondate di caldo record in tutti e 4 i continenti che occupano l’emisfero settentrionale. Lunedì 23 luglio, il Giappone ha registrato una temperatura mai raggiunta prima sullo stato dalle registrazioni avviate nel 1800. Kumagaya, città a 65 km da Tokyo, ha raggiunto i 41,1°C nel bel mezzo di un’ondata di caldo che persiste da diverse settimane e che ha ucciso almeno ...

Estate : al via 'spiagge sicure' - murales con Salvini vu cumprà nel Messinese : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - Matteo Salvini trasformato in un vu cumprà. E' la provocazione lanciata da Tvboy, uno degli street artist più famosi autore dell'ormai celebre bacio Salvini-Di Maio. L'immagine che raffigura il ministro dell'Interno nelle vesti di un venditore ambulante con tanto di car

Al via la settimana più calda da inizio Estate : Previsti picchi di 36-38 gradi nei fondovalle alpini, in pianura Padana, nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole. In particolare, il caldo notturno si intensificherà.

Estate - AIDAA : le regole per viaggiare sicuri con il cane in auto : “E’ scattato ieri – rileva l’associazione animalista AIDAA – l’esodo con un weekend da bollino rosso in concomitanza con l’inizio della settimana più calda dell’Estate. Sono circa un milione le famiglie che nel fine settimana si sono messe in viaggio verso le località turistiche con il proprio cane (o gatto) al seguito“. L’associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ricorda alcuni ...

Meteo - via alla settimana più calda dell’Estate : sole e temperature roventi ovunque : Un doppia fase di anticiclonica di origine africana porterà per i prossimi giorni sole ovunque sulla Penisola italiana ma soprattutto caldo intenso e temperature con picchi a 36-38 gradi che non si abbasseranno mia sotto i 22-24 gradi neanche di notte.Continua a leggere

Campello - da lunedì al via "Sere d'Estate 2018" : L'evento, fortemente voluto dall'amministrazione stessa, si è sempre distinto per la proposta culturale finalizzata ad una sempre crescente qualità degli spettacoli. Anche quest'anno, come nelle ...

Al via EricEstate. Circa ottanta gli appuntamenti in programma - tra cinema - jazz... : Al via Ericestate. Circa ottanta gli appuntamenti in programma, tra cinema, jazz, spettacoli per ragazzi, street art, concerti pop, incontri, conferenze, musica classica. Il cartellone - che interesserà, da luglio a settembre, lo storico borgo medievale ma anche il lungomare ...

ASSESSORATO CULTURA - 'Ferrara Estate in via Bologna' : spettacoli il 2 - 5 - 9 - 12 e 16 agosto al Centro sociale Rivana Garden - via G.Pesci 181 - Ferrara - : IL PROGRAMMA: , tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.15, : - Giovedì 2 agosto - Compagnia Filodrammatica Mirabellese "Al pendolar" di V. Occhiali Una compagnia nata nel 1962, composta di circa ...

Vacanze - Coldiretti : quest’Estate 1.5 milioni di turisti in viaggio con il camper in Italia : Sono circa 1,5 milioni i turisti in viaggio quest’estate con il camper in Italia dove la produzione ha fatto registrare un aumento record del 16% nel primo semestre del 2018. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione del primo grande esodo estivo sulla base dei dati dell’APC – Associazione Produttori Caravan e camper, secondo cui circa 800.000 Italiani e 700.000 stranieri hanno scelto questa tipologia di vacanza ...