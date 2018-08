Esodo | week end da bollino nero Lunghe code sull' A4 Trieste-Venezia

Esodo - traffico da "bollino nero" nel weekend : code e rallentamenti : Per oggi è previsto il divieto di circolazione dei mezzi pesanti dalle ore 8 alle ore 22, e domani, dalle ore 7 alle ore 22...

Esodo da bollino nero - traffico autostrade/ Ultime notizie bollettino viabilità : criticità nel weekend su A22 : Esodo da bollino nero per traffico, Ultime notizie bollettino viabilità: lunghe code in autostrada previste in prossimità di Ferragosto. La situazione in tempo reale.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 19:17:00 GMT)

Esodo - primo week-end di agosto con bollino nero e tutor : primo Esodo estivo di agosto con bollino nero e tutor, il sistema che punisce chi supera i limiti di velocità. Tornato in funzione, dopo un periodo di fermo, il 25 luglio, il tutor si presenta ...

Esodo estivo - weekend da bollino nero per il traffico con l’incubo temporali : Secondo la classificazione Anas, la giornata di sabato sarà da bollino nero per il traffico stradale e autostradale italiano a causa dell'atteso Esodo estivo in concomitanza con il primo fine settimana di agosto. Per agevolare i viaggiatori imposto lo stop a tutti i mezzi pesanti per le intere giornate di sabato e domenica.Continua a leggere

Esodo estivo al via : bollino rosso per l'ultimo weekend di luglio : Un surplus che non si registra in nessun altro settore dell'economia. Boom anche negli aeroporti: oltre 38 milioni i passeggeri internazionali , 2 in più dell'estate 2017, . Lo rilevano Confturismo ...

Esodo : weekend da 'bollino rosso' - traffico e code su autostrade : Primo giorno del grande Esodo estivo di fine luglio contraddistinto da previsioni di traffico da "bollino rosso" e prime code sulle autostrade. Viabilità Italia continua il monitoraggio del flusso veicolare e registra diverse situazioni di traffico sostenuto che si registrano in queste ore, con particolare riferimento alle direttrici di ingresso dai Paesi esteri confinanti ed in uscita dai principali centri urbani. ...

Esodo estivo - nel weekend il primo test per il piano Viabilità Italia - : Le autorità hanno predisposto un rafforzamento dei controlli delle forze di polizia, con 1.400 pattuglie della Stradale, e misure di coordinamento con Anas, che prevedranno anche l'utilizzo di ...

Esodo estivo - nel weekend il primo test per il piano Viabilità Italia : Esodo estivo, nel weekend il primo test per il piano Viabilità Italia Le autorità hanno predisposto un rafforzamento dei controlli delle forze di polizia, con 1.400 pattuglie della Stradale, e misure di coordinamento con Anas, che prevedranno anche l’utilizzo di elicotteri. Inoltre su 22 tratte entreranno in azione i nuovi ...

Esodo estivo : bollino nero 4 e 11 agosto sulle autostrade/ Bollettino traffico per i primi 2 weekend del mese : Esodo estivo: bollino nero 4 e 11 agosto sulle autostrade. Bollettino traffico per i primi 2 weekend del mese. bollino rosso invece per il 28 e 29 luglio, nonché per Ferragosto(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 13:32:00 GMT)

Esodo estivo al via - traffico da bollino nero nei primi due weekend di agosto : Esodo estivo al via, traffico da bollino nero nei primi due weekend di agosto Esodo estivo al via, traffico da bollino nero nei primi due weekend di agosto Continua a leggere L'articolo Esodo estivo al via, traffico da bollino nero nei primi due weekend di agosto proviene da NewsGo.

Scioperi - tegola sull'Esodo di fine luglio : nel weekend si fermano treni e aerei : fine luglio nero sul fronte del trasporti. Mentre milioni di italiani si apprestano a mettersi in viaggio per il grande esodo estivo ecco arrivare puntuali gli Scioperi a raffica nel settore dei ...

Scioperi - tegola sull'Esodo di fine luglio : nel weekend fermi treni e aerei : fine luglio nero sul fronte del trasporti. Mentre milioni di italiani si apprestano a mettersi in viaggio per il grande esodo estivo ecco arrivare puntuali gli Scioperi a raffica nel settore dei ...

Viabilità : Cav Veneto - prove generali di Esodo estivo nel weekend : Venezia, 28 giu. (AdnKronos) – Primo esodo estivo di questa stagione anche sulle competenza di CAV-Concessioni Autostradali Venete Spa. La società concessionaria di Mestre informa che saranno possibili rallentamenti o code per traffico sostenuto e a tratti intenso nelle prossimo fine settimana, in particolare nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 giugno, in concomitanza con le prime partenze.Osservati speciali soprattutto il tratto tra ...

Viabilità : Cav Veneto - prove generali di Esodo estivo nel weekend : Venezia, 28 giu. (AdnKronos) - Primo esodo estivo di questa stagione anche sulle competenza di CAV-Concessioni Autostradali Venete Spa. La società concessionaria di Mestre informa che saranno possibili rallentamenti o code per traffico sostenuto e a tratti intenso nelle prossimo fine settimana, in p