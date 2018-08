ESODO FERRAGOSTO BOLLINO NERO | TRAFFICO AUTOSTRADE Bollettino viabilità | code ai

ESODO FERRAGOSTO - bollino nero : traffico autostrade/ Ultime notizie bollettino viabilità : incidente sulla A14 : Esodo di Ferragosto: bollino nero per il traffico, Ultime notizie bollettino viabilità: lunghe code in autostrada. Milioni di italiani in partenza. La situazione in tempo reale.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 14:07:00 GMT)

ESODO di Ferragosto al via - traffico da bollino nero : la situazione : Esodo di Ferragosto al via, traffico da bollino nero: la situazione Circolazione molto intensa dall'alba sulle arterie principali per gli spostamenti dei vacanzieri. Code sulla Trieste-Venezia, al Brennero e a Casalecchio dove è esplosa l'autocisterna . Tre ore di attesa per attraversare lo Stretto di Messina. traffico IN TEMPO ...

ESODO FERRAGOSTO - TRAFFICO AUTOSTRADE : BOLLINO NERO/ Ultime notizie bollettino viabilità : 5 km di coda su A14 : ESODO di FERRAGOSTO: BOLLINO NERO per il TRAFFICO, Ultime notizie bollettino viabilità: lunghe code in autostrada. Milioni di italiani in partenza. La situazione in tempo reale.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 12:52:00 GMT)

ESODO di Ferragosto al via - traffico da bollino nero : la situazione - : Circolazione molto intensa dall'alba sulle arterie principali per gli spostamenti dei vacanzieri. Code sulla Trieste-Venezia, al Brennero e a Casalecchio dove è esplosa l'autocisterna . Tre ore di ...

ESODO : Coldiretti/Ixè - 6 italiani su 10 in viaggio per Ferragosto : Quasi sei italiani su dieci , 57%, non restano a casa per Ferragosto e hanno deciso di mettersi in viaggio per raggiungere parenti/amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per ...

Inizia l’ESODO di Ferragosto : fine settimana da bollino nero sulla rete autostradale : Inizia oggi il week end più caldo dell’estate sulle strade italiane. Sarà infatti un fine settimana da bollino nero per la viabilità per le numerose partenze verso le località di mare, soprattutto nella fascia oraria antimeridiana....

ESODO - Coldiretti/Ixè : 6 italiani su 10 in viaggio per ferragosto : Quasi sei italiani su dieci (57%) non restano a casa per ferragosto e hanno deciso di mettersi in viaggio per raggiungere parenti/amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione del weekend da bollino nero sulle strade italiane per le partenze del “capodanno” dell’estate. La stragrande maggioranza degli italiani – sottolinea la ...