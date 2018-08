Esodo | Coldiretti Ixè | 6 italiani su 10 in viaggio per ferragosto

meteoweb.eu

: RT @MediasetTgcom24: Esodo, Coldiretti: 21 mln in viaggio per vacanze di agosto #esodo - fferreri76 : RT @MediasetTgcom24: Esodo, Coldiretti: 21 mln in viaggio per vacanze di agosto #esodo - coldirettiab : RT @MediasetTgcom24: Esodo, Coldiretti: 21 mln in viaggio per vacanze di agosto #esodo - AgenziaASI : Esodo, COLDIRETTI/IXÈ, sono 21 milioni gli italiani in viaggio per le vacanze di agosto -

(Di sabato 11 agosto 2018) Quasi seisu dieci (57%) non restano a casa pere hanno deciso di mettersi inper raggiungere parenti/amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita. E’ quanto emerge da una indagine/Ixe’ divulgata in occasione del weekend da bollino nero sulle strade italiane per le partenze del “capodanno” dell’estate. La stragrande maggioranza degli– sottolinea la– si mette dunque in moto e solo per poco meno di un italiano su quattro (19%) – precisa la– ilè un giorno come gli altri e non si intende fare nulla di particolare o deve lavorare mentre il 24% coglie l’occasione per stare in casa a riposare. Il weekend di– continua la– resta dunque il momento clou delle vacanze degliche anche quest’anno hanno privilegiato il mese ...