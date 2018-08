Erdogan minaccia Trump | Siamo pronti a cambiare alleati

huffingtonpost

(Di sabato 11 agosto 2018) Il Sultano alza la voce con il Leader del mondo libero. Ovvero,: "Prima che sia troppo tardi - afferma il presidente turco - Washington deve rinunciare alla falsa idea che la nostra relazione possa essere asimmetrica, e fare i conti col fatto che la Turchia ha delle alternative". E se non fosse stato abbastanza chiaro, aggiunge: "il fallimento (da parte Usa) nell'invertire questa tendenza all'unilateralismo e mancanza di rispetto, ci porterà a iniziare a cercare nuovi amici e".Un monito non esattamente diplomatico, lanciato peraltro attraverso una lettera inviata probabilmente non a caso al New York Times, proprio il quotidiano cheodia di più. Ed è un monito che diviene pubblico dopo una pubblicizzata telefonata tra lo stessoe Putin, in cui i due leader ieri si sono "felicitati" che i legami economici tra i due Paesi ...