Empoli | c' è l' accordo con Bjarnason | le cifre

Torino- Empoli : accordo per Krunic : Il Torino cerca un centrocampista sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport , i granata hanno trovato un accordo con l'Empoli per Krunic sulla base di 5 milioni più Acquah . I toscani prendono anche Capezzi dalla Sampdoria e contendono Silvestre al Cagliari, Kanneman ...

Nuovo sponsor tecnico in casa Empoli : accordo per cinque anni con Kappa : Il brand degli omini sarà lo sponsor tecnico dei toscani, neopromossi in Serie A, per cinque anni L'articolo Nuovo sponsor tecnico in casa Empoli: accordo per cinque anni con Kappa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.