Elba | muore ragazzo di 19 anni durante la pesca in apnea

Isola D’Elba. Roberta - 30 anni - muore per un malore dopo essersi tuffata da uno scoglio : La giovane era in vacanza insieme a degli amici all'Isola d'Elba. E' deceduta dopo un malore accusato in seguito al tuffo da uno scoglio della Spiaggia di Sansone.Continua a leggere