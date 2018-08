Dubai | turista inglese beve calice di vino sul volo | arrestata con la figlia di 4 anni

ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 agosto 2018) Tra giorni in una prigione dicon ladi quattro, oltre al sequestro del passaporto, per aver bevuto undiofferto dalla compagnia aerea sulproveniente da Londra. È successo il 13 luglio scorso ad una dentistaed interrogata all’aeroporto internazionale della capitale emiratina. Ellie Holman, 44, ha raccontato il suo calvario al Daily Mail. Adesso la donna è senza documenti in attesa che si celebri il processo, che potrebbe tenersi anche tra un anno. Secondo il racconto della dentista – originaria della Svezia ma residente nel Kent – è stata trattenuta insieme alladi 4Bibi, in un carcere “sporco, bollente e maleodorante”, con “materassi luridi”. “La mia bambina è stata costretta a usare il pavimento per fare i suoi bisogni“, ha detto al giornale. ...