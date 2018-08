Dubai | libera turista arrestata per bicchiere di vino in aereo Da governo scuse e

La mamma - arrestata per un bicchiere di vino - è libera di lasciare Dubai : "È finita - non ci posso credere. Sono sotto shock" : Ellie Holman potrà tornare a casa e riabbracciare i figli. La dentista inglese, incarcerata per tre giorni a Dubai in compagnia della figlia di 4 anni per aver bevuto un bicchiere di vino, ha ricevuto le scuse del governo, che le pagherà il volo di rientro a casa. Non dovrà affrontare nessuna accusa."Non posso credere che sia finita. Quando ho ricevuto la chiamata in cui venivo avvisata di essere libera di poter andare, Sono ...