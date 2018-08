Dubai | beve un bicchiere di vino e finisce in carcere per tre giorni

Dubai - BEVE BICCHIERE DI VINO IN AEREO : MADRE E FIGLIA IN CARCERE/ La turista : "Me l'ha offerto il personale!" : DUBAI, BEVE un BICCHIERE di VINO: MADRE e FIGLIA in CARCERE 3 giorni. Ultime notizie, l'incubo di Ellie Holman, "il pavimento della cella come bagno".(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 15:43:00 GMT)

Dubai - turista inglese beve calice di vino sul volo : arrestata con la figlia di 4 anni : Tra giorni in una prigione di Dubai con la figlia di quattro anni, oltre al sequestro del passaporto, per aver bevuto un calice di vino offerto dalla compagnia aerea sul volo proveniente da Londra. È successo il 13 luglio scorso ad una dentista inglese arrestata ed interrogata all’aeroporto internazionale della capitale emiratina. Ellie Holman, 44 anni, ha raccontato il suo calvario al Daily Mail. Adesso la donna è senza documenti in ...

Va in vacanza a Dubai e beve un bicchiere di vino in aereo : arrestata con la figlia di 4 anni : Era partita per una breve vacanza a Dubai. A bordo dell'aereo che la portava negli Emirati Arabi ha bevuto un bicchiere di vino e per questo motivo è stata arrestata una volta atterrata. Insieme a lei in prigione - per tre giorni - c'è finita anche la sua piccola bambina di 4 anni. La donna è stata rilasciata su cauzione ma rischia di dover passare il prossimo anno a Dubai in attesa del processo.Continua a leggere

Dubai - beve un bicchiere di vino : madre e figlia in carcere 3 giorni/ L'incubo : "Pavimento cella come bagno" : Dubai, beve un bicchiere di vino: madre e figlia in carcere 3 giorni. Ultime notizie, L'incubo di Ellie Holman, "il pavimento della cella come bagno".(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 12:31:00 GMT)

Beve un bicchiere di vino su volo per Dubai : mamma incarcerata con figlia di 4 anni : Appena scesa dall'aereo, è stata arrestata e portata, con la sua bimba di soli 4 anni, in una cella sporca, caldissima e maleodorante. E' quanto è capitato a Ellie Holman, 44enne dentista di origine svedese da tempo residente a Sevenoaks (piccolo centro della contea del Kent, nel sud-est dell'Inghilterra), colpevole di aver bevuto un bicchiere di vino (offerto dalle hostess) sul volo Emirates Airlines che da Londra l'ha condotta a Dubai. La ...