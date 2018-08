DOOM Eternal vedrà il ritorno del multiplayer tradizionale

DOOM Eternal : il gioco uscirà anche su Nintendo Switch : In occasione del QuakeCon 2018 è giunto a sorpresa anche l'annuncio di una versione di DOOM Eternal anche per Nintendo Switch, riporta Dualshockers.La versione Switch del gioco segue dunque quanto di buono è stato fatto col precedente gioco di DOOM uscito per la portatile di Nintendo, sembra infatti che Bethesda e id Software fossero soddisfatti del lavoro compiuto col porting su Switch del DOOM del 2016, per cui è arrivato l'annuncio ufficiale ...

DOOM Eternal : non vedremo il ritorno di SnapMap ma avremo DLC per la campagna in single-player : DOOM Eternal si è esibito sul palco del QuakeCon con qualche immagine, ed in seguito ad una serie di Q&A con la stampa sono emersi interessanti dettagli in merito al gioco.Come riporta Dualshockers Marty Stratton di id Software ha fornito dettagli interessanti sul nuovo DOOM Eternal, anche in merito alle richieste di SnapMap nel gioco. Ecco quali sono state le sue parole: "Non abbiamo intenzione di portare SnapMap in DOOM Eternal. Le nostre ...

DOOM Eternal : Gameplay e nuovi dettagli al QuakeCon 2018 : Durante il QuakeCon 2018 che si è tenuto ieri, Bethesda ha mostrato i primi due Gameplay di DOOM Eternal, svelando anche delle nuove informazioni che vogliamo condividere con voi quest’oggi. DOOM Eternal: nuovi dettagli da Bethesda Marty Stratton di id Software afferma: Durante il QuakeCon 2018 vi abbiamo mostrato la nuova modalità Invasion, la quale come suggerisce il nome stesso, permette ai giocatori di assumere il ...

DOOM Eternal si mostra in un primo - spettacolare video di gameplay : Sul palco della QuakeCon 2018, giusto qualche minuto fa, DOOM Eternal ha preso la parola per mostrarsi in un primissimo video di gameplay ufficiale, dopo che il gioco era stato annunciato all'E3 2018 senza che fosse possibile vederlo in azione.Come succede molto spesso quando parliamo di DOOM, il gameplay ha tenuto col fiato sospeso gli spettatori per la quantità e la qualità dell'azione mostrata, dando un assaggio dell'arsenale che il ...

DOOM Eternal : vedremo il gioco in un evento streaming programmato per venerdì prossimo : Doom Eternal sarà mostrato in un evento in streaming venerdì prossimo, a confermare la data è Bethesda come riporta anche VG247.Potremo dunque finalmente vedere il gioco in azione in un video gameplay trasmesso in live. Il gioco è il sequel di Doom del 2016, titolo molto apprezzato da pubblico e critica. Di Doom Eternal si è iniziato a parlare all'E3 2018, ma in quell'occasione venne mostrato solo un piccolo teaser trailer.Oggi invece sappiamo ...

Bethesda svela i piani per il QuakeCon 2018 : DOOM Eternal - Fallout 76 e RAGE 2 tra i protagonisti : Con il QuakeCon 2018 che si avvicina rapidamente (dal 9 al 12 agosto), Bethesda ha deciso di rivelare maggiori dettagli su cosa possono aspettarsi i giocatori che parteciperanno alla conferenza e quelli che assisteranno all'evento da casa.Come riporta Dualshockers, venerdì 10 agosto l'evento principale di QuakeCon presenterà aggiornamenti su Quake Champions, RAGE 2 e The Elder Scrolls Online. Inoltre, Marty Stratton e Hugo Martin di id Software, ...

Il gameplay di DOOM Eternal sarà mostrato il prossimo mese in occasione del QuakeCon : Tra i vari protagonisti dell'E3 2018 va menzionato sicuramente il nuovo DOOM Eternal di id Software. Il titolo è stato mostrato alla fiera di Los Angeles a giugno in un breve video teaser e, in quell'occasione, gli sviluppatori hanno assicurato ai giocatori "l'Inferno in Terra".Inoltre, sempre all'E3, id Software, confermò che avremmo avuto maggiori informazioni sul gioco al QuakeCon. Ebbene, sarà così.Come segnalano i colleghi di VG247, il team ...